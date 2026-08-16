KLM-vliegtuig kan niet landen door hond op landingsbaan Schiphol

Een hond is onbedoeld op de Polderbaan van Schiphol terechtgekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van Schiphol tegenover Up in the Sky. Uit voorzorg werd een KLM-vliegtuig tijdens de landing gevraagd een doorstart te maken.

Hond op landingsbaan tijdens nadering

Een Airbus A321neo van KLM, registratie PH-AXL, voerde vlucht KL928 uit van Edinburgh naar Schiphol en was bezig met de nadering van baan 18R (Polderbaan). Het vliegtuig had toestemming gekregen om te landen toen de luchtverkeersleiding de bemanning opdracht gaf om een doorstart te maken. De aanleiding daarvoor was een melding dat een hond op de landingsbaan was gesignaleerd, meldt The Aviation Herald. Volgens de bron was het dier daar slechts korte tijd aanwezig. De bemanning brak de landing af en klom naar ongeveer 2.000 voet, waarna het toestel opnieuw voor baan 18R werd opgesteld.

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Tweede poging op Schiphol

Toen de KLM-bemanning opnieuw toestemming kreeg om te landen, wilden de piloten eerst weten of de situatie met de hond was opgelost. Zij vroegen de luchtverkeersleiding of de hond inmiddels was gevonden. Vanuit de verkeerstoren kwam daarop het antwoord: ‘Yes, and he is outside the gate.’ Daarmee was duidelijk dat de hond niet langer op de baan liep. De Airbus A321neo zette daarop de nadering voort en landde ongeveer tien minuten na de doorstart veilig op Schiphol.