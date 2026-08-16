Ryanair-vlucht vanaf Schiphol moet uitwijken

Een Ryanair-vlucht van Schiphol naar Málaga heeft moeten uitwijken naar Alicante. Het toestel vloog enige tijd in een holding pattern boven de omgeving van Córdoba. Na bijna een uur rondjes te hebben gevlogen, besloot de bemanning uit te wijken naar een ander vliegveld.

Ryanair wijkt uit

Ryanair-vlucht FR2335 vertrok met vertraging in de nacht vanaf de Polderbaan op Schiphol. Het toestel, registratie EI-EFG, volgde aanvankelijk de geplande route richting Málaga, maar week tijdens de nadering daarvan af. In de omgeving van Córdoba kwam het vliegtuig in een wachtpatroon terecht. Daar bleef het toestel bijna een uur rondjes vliegen, terwijl werd afgewacht of de situatie rond Málaga het alsnog mogelijk zou maken om te landen. Uiteindelijk bleek dat niet gunstig genoeg en werd besloten uit te wijken. Ruim vier uur na vertrek uit Amsterdam landde de Boeing 737 uiteindelijk in Alicante.

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Aardbeving treft Spanje

De problemen ontstonden kort nadat een aardbeving met een magnitude van 5,0 de provincie Granada had getroffen. De beving vond zaterdag om 01.04 uur plaats, met het epicentrum bij Alhendín, ten zuiden van Granada. De aardbeving werd op grote schaal gevoeld in Andalusië, waaronder in de provincie Málaga, en veroorzaakte op verschillende plaatsen materiële schade. Of er sprake is van een verband met de aardbeving of dat er meerdere factoren een rol spelen, is vooralsnog niet bevestigd. Ook andere vliegtuigen moesten hun route aanpassen of langere tijd in de lucht blijven. Zo moest onder meer een vlucht van Gulf Air uit Bahrein, met vluchtnummer GFA021, meerdere cirkels boven het gebied vliegen.