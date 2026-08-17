Commandant bezoekt grenscontrole Schiphol: ‘Veeleisende plek’

Generaal Onno Eichelsheim, Commandant der Strijdkrachten, bezocht de verschillende brigades van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en kreeg daar een inkijk in het werk dat achter de schermen wordt verricht. Eichelsheim noemt Schiphol een ‘fascinerende en veeleisende plek’ om dit vak uit te oefenen.

Koninklijke Marechaussee op Schiphol

Tijdens zijn bezoek sprak Eichelsheim met medewerkers van verschillende onderdelen van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Volgens de generaal vraagt het werk op de luchthaven voortdurend om alertheid. ‘Op een plek waar iedere dag honderdduizenden mensen met verschillende bestemmingen, nationaliteiten en verhalen samenkomen, wordt voortdurend een beroep gedaan op het vakmanschap van de marechaussees’, schrijft hij op LinkedIn. Daarbij gaat het volgens hem niet alleen om het controleren van documenten, maar ook om goed kijken en luisteren, doorvragen wanneer dat nodig is en informatie uit verschillende bronnen combineren voordat een beslissing wordt genomen.

Ruim 12,7 miljoen passagiers

De omvang van de zomerdrukte op Schiphol is aanzienlijk. Tussen begin juli en eind augustus verwacht de luchthaven ruim 12,7 miljoen reizigers, schrijft de commandant. Gemiddeld gaat het om ongeveer 219.000 passagiers per dag die op Schiphol aankomen, vertrekken of overstappen. In die enorme passagiersstroom houdt de Koninklijke Marechaussee zich bezig met onder meer grensbewaking, politietaken, beveiliging, vreemdelingenzaken en passagiersinformatie. Aan de grens worden reisdocumenten gecontroleerd en situaties beoordeeld, terwijl reizigers ook bij de Koninklijke Marechaussee terechtkunnen wanneer zij bijvoorbeeld hun paspoort zijn kwijtgeraakt, een nooddocument nodig hebben of aangifte willen doen.

Grenscontrole

Een grenspassage die voor een reiziger slechts enkele momenten duurt, kan voor de marechaussee het begin zijn van uitgebreider onderzoek. Volgens Eichelsheim kan een ogenschijnlijk alledaagse situatie bovendien plotseling veranderen, waardoor medewerkers snel moeten kunnen handelen. ‘Dat vraagt vak- en mensenkennis en het vermogen om onder druk scherp te blijven’, aldus de generaal. Hij noemt Schiphol een bijzondere werkomgeving voor de marechaussee, omdat Nederland daar letterlijk met de rest van de wereld wordt verbonden. Tijdens zijn bezoek kreeg hij naar eigen zeggen te horen wat de drukke zomerperiode van de medewerkers vraagt. Daarbij benadrukt hij dat samenwerking tussen de verschillende onderdelen essentieel is wanneer zich een incident voordoet. ‘Het maakt Schiphol een fascinerende en veeleisende plek om dit vak uit te oefenen. Geen dag is hetzelfde en soms blijkt juist in een klein detail hoeveel vakmanschap er nodig is.’