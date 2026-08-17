Geruchten over Air France-KLM en easyJet zwellen aan

Daags nadat easyJet aankondigde te zullen worden overgenomen door Apollo Global Management, beginnen de eerste geruchten al aan te zwellen. Er zou sprake zijn van hechte toekomstige samenwerking tussen de airline en Air France-KLM.

Hoewel de overname door Apollo door sommigen als minder gunstig werd gezien voor Air France-KLM dan overname door concurrent Castlelake, lijkt er toch potentie te zitten. EasyJet zou onderdeel kunnen worden van het netwerk van het Frans-Nederlandse bedrijf zonder dat de Europese Unie daarbij betrokken hoeft te zijn. Daarbij worden allerlei administratieve obstakels omzeild.

Codeshare-overeenkomst

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera overweegt easyJet momenteel een strategische samenwerking met Air France-KLM. Daarbij zou vooral een codeshare-overeenkomst worden overwogen, waarbij Air France en KLM vluchten zouden kunnen verkopen die worden uitgevoerd door easyJet. Ook interline-overeenkomsten werden benoemd, waarbij verschillende vluchten van verscheidene airlines worden samengevoegd op één reisticket.

De Italiaanse krant zegt eveneens dat deze opties worden overwogen met implementatie al in 2027, wanneer Apollo easyJet formeel overneemt. Het is daarbij belangrijk te benadrukken dat dit vooralsnog speculaties zijn. Air France-KLM en easyJet hebben beide nog niks bevestigd, of ontkracht. Het verloop van de mogelijke onderhandelingen moet uitwijzen hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit.

Aantrekkelijke opties

Voor zowel Air France-KLM als easyJet is een dergelijke samenwerking enorm aantrekkelijk. Het Frans-Nederlandse bedrijf zou de oranje prijsvechter als een belangrijke feeder kunnen inzetten. Met name de routes waarover easyJet beschikt vanaf Parijs CDG en Schiphol zijn erg lucratief. Daarbij geniet het Frans-Nederlandse bedrijf van een nog groter netwerk, zonder de administratieve moeilijkheden van een volledige overname.

Voor easyJet geldt het omgekeerde. De oranje prijsvechter zou plotseling een wereldwijd netwerk tot haar beschikking hebben, zonder daarvoor eigen widebodies te moeten aanschaffen. In 2017 begon de airline reeds met Worldwide by easyJet, waarbij het haar vluchten combineerde met airlines als Virgin Atlantic om reizigers over de hele wereld te vliegen.

Lissabon en Londen

Behalve Amsterdam en Parijs, zijn ook Lissabon en Londen van groot belang. Air France-KLM is momenteel nog in de strijd om de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal. Mocht het Franse-Nederlandse concern die strijd winnen, krijgt het toegang tot een belangrijk tourniquet naar Zuid-Amerika. Ook easyJet, echter, beschikt over een aantal cruciale slots op de ernstig slotbeperkte luchthaven.

Datzelfde geldt in nog grotere mate voor Londen Gatwick, waar easyJet over bijna de helft van het marktaandeel beschikt. De oranje budgetairline zou daarbij ook een belangrijke feeder kunnen worden voor Virgin Atlantic, wat het een groter SkyTeam-verhaal maakt. Bovendien beschikt Virgin eveneens over belangrijke connecties met Apollo Global Management.