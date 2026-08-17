KLM bereidt zich voor op A350: ‘Ik ben onder de indruk’

In rap tempo maakt KLM zich klaar voor de komst van haar eerste Airbus A350. Daarbij bereikt de luchtvaartmaatschappij de ene na de andere mijlpaal. Zo ook nu weer, wat het bedrijf echt klaarstoomt voor de nieuwe vliegtuigen.

Maandag rondde KLM de eerste volledige A350-training af. Met behulp van de simulator leiden instructeurs toekomstige crewleden van het nieuwe vliegtuig op. Eerder nam de KLM-directie ook al eens een kijkje in de A350-‘cockpit’, die wordt gebruikt om piloten te trainen. Daarbij mochten zij ook zelf even plaatsnemen. ‘We mochten ook een klein rondje vliegen‘, liet Miriam Kartman, CPO bij de airline, weten.

4500

Op LinkedIn viert Frédéric Wille, manager Integrated Safety & Compliance bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, deze belangrijke mijlpaal. Hij benadrukt onder de indruk te zijn van ‘de creativiteit van onze trainers en de modulaire aanpak van de leertools’. In totaal gaat de simulator ruimte bieden aan bijna 4500 cabinepersoneelsleden om hun vaardigheden te trainen.

Bijna naar Nederland

Het duurt nu niet lang meer voordat de eerste Airbus A350 van KLM op Nederlandse bodem neerstrijkt. Airbus werkt momenteel aan de puntjes op de ‘i’ in de fabriek van Toulouse, alvorens het vliegtuig formeel wordt overgedragen. Er zijn al vele details bekend, waaronder de bijnaam: ‘De Nachtwacht’, en de eerste bestemming van het toestel: ‘Toronto’.

Wel hebben airline en passagiers een flinke teleurstelling moeten incasseren. De Airbus met registratie PH-ZNA zou in eerste instantie eind augustus al naar Nederland komen, maar nu staat aflevering pas gepland in de eerste helft van september. Ook is de eerste vlucht naar Toronto vertraagd, terwijl de eerste passagiers speciaal daarvoor een vlucht naar de Canadese stad hadden geboekt.

Tegelijkertijd wijzen betrokkenen erop dat KLM weinig valt te verwijten. De maatschappij is voor de levering volledig afhankelijk van Airbus en kan een toestel pas in gebruik nemen nadat het is afgeleverd, technisch is gecontroleerd, ingericht en alle operationele voorbereidingen zijn afgerond.

Intercontinentale vloot

De Airbus A350 vormt een belangrijk onderdeel van de modernisering van de intercontinentale vloot van KLM. Het toestel moet de verouderende Airbus A330’s vervangen en is stiller, zuiniger en efficiënter dan de vliegtuigen die nu worden ingezet. Volgens KLM zal de A350 de komende decennia een belangrijke rol spelen binnen de maatschappij.