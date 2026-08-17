Na eerdere blamage: SAS kondigt terugkeer naar India aan

Wat een groot feest had moeten worden, liep begin juni uit op een grote blamage. SAS Scandinavian Airlines poogde begin juni terug te keren naar India, maar had het papierwerk niet op orde. Nu lijkt de luchtvaartmaatschappij de zaakjes beter voor elkaar te hebben.

Papierwerk niet op orde

Op zondag 2 juni jongstleden vertrok een Airbus A330 voor het eerst in zeventien jaar vanuit Kopenhagen naar Mumbai, India. Het vliegtuig vloog boven Oost-Europa en de Zwarte Zee, alvorens het boven Azerbeidzjan terugkeerde naar Scandinavië. Na een ‘flight to nowhere’ van 8,5 uur stonden alle passagiers weer aan de grond in Kopenhagen en de pijnlijke oorzaak werd al snel duidelijk.



SAS had simpelweg het papierwerk nog niet op orde. De Indiase autoriteiten hadden de Scandinavische maatschappij nog niet de benodigde documenten voor de vlucht verstrekt. SAS had verwacht dat deze papieren wel toegekend zouden worden zodra de Airbus onderweg was, maar toen die uitbleven werd de keuze gemaakt om terug te keren naar Kopenhagen. Sindsdien is er nog geen toestel richting Mumbai vertrokken voor een nieuwe poging.

Nieuwe route

Vanaf 1 oktober moet dit veranderen. In een uitbundig persbericht meldt de Scandinavische airline dat het papierwerk voor ‘de langverwachte route’ naar Mumbai eindelijk voor elkaar is. De airline voert de vlucht vijfmaal per week uit met een Airbus A330. Vlucht SK969 vertrekt om 16:10 uur vanaf Kopenhagen om vroeg in de ochtend te arriveren, terugreis SK670 vertrekt om 06:30 uur lokale tijd.

‘We zijn enorm enthousiast onze passagiers te verwelkomen aan boord van onze non-stop dienst naar Mumbai. Deze strategische route vertegenwoordigt een buitengewone mijlpaal voor SAS, en opent daarbij moeiteloos deuren tussen Scandinavië en een van ’s werelds meest dynamische economische hubs’, aldus CCO Paul Verhagen. ‘SAS viert tachtig jaar pionieren in het internationaal reizen. Het opnieuw verbinden van onze regio’s is een erg trots moment voor ons allemaal, en we kunnen niet wachten onze passagiers vanaf 1 oktober te verwelkomen aan boord.’