‘Nederlandse’ luchthaven vlak over de grens breidt uit

De onder Nederlandse reizigers immens populaire luchthaven Flughafen Weeze, gaat grootschalig uitbreiden. Op den duur moet het vliegveld tot wel veertig procent meer reizigers ontvangen.

Afgelopen weekend stond een groep van elf hoogwaardigheidsbekleders, directeurs en andere aandeelhouders klaar bij een berg zand voor het officiële startsein van de bouw. Weeze Airport gaat grootschalig uitbreiden, waarbij de capaciteit met veertig procent stijgt. Het vliegveld, niet ver van de grens bij Nijmegen, ontvangt onder meer veel Nederlandse reizigers.

Nieuwe terminal

De nieuwe aankomstterminal wordt gebouwd op een oppervlakte van bijna vijfduizend vierkante meter. De passagiershal heeft een grootte van ongeveer 3900 meter. Daarbij komen onder meer aparte ruimtes voor Schengen- en non-Schengenpassagiers. Ook de autoriteiten krijgen hun eigen, geïntegreerde gebieden op het vliegveld, en afhalers krijgen een toegewijde wachtruimte.

‘Met de nieuwe aankomstterminal investeren we gericht in de toekomst van onze luchthaven. De uitbreiding verbetert de processen voor onze passagiers en creëert tegelijkertijd moderne werkomstandigheden voor alle betrokken instellingen. Daarmee versterken we de prestaties van onze luchthaven en ontwikkelen we onze infrastructuur consequent verder’, aldus Sebastian Papst, topman van Flughafen Niederrhein GmbH.

Transavia

De bouw moet medio 2027 klaar zijn. Dat is net te laat voor passagiers van Transavia, die in de eerste helft van komend jaar naar Weeze moeten uitwijken. Vanwege de grootschalige verbouwing van Eindhoven Airport verplaatst de groene prijsvechter tijdelijk een deel van haar operaties naar Weeze Airport. Ook Maastricht Aachen Airport helpt mee aan de uitdaging van de KLM-dochter.

Weeze is onder Nederlanders een erg populaire luchthaven. Bijna veertig procent van alle klandizie op de luchthaven net over de grens heeft een Nederlands paspoort. Zeker voor families in het oosten van het land kan het veel schelen om via het Duitse vliegveld te vertrekken. Met name de luchthavenbelasting en vliegtaks zijn er relatief gezien erg laag.