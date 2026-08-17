Russische airline hervat vluchten naar Midden-Oosten met 737

De Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot hervat in oktober de vluchten tussen Moskou en Abu Dhabi. Vanaf 1 oktober wordt de verbinding dagelijks uitgevoerd met een Boeing 737. Daarmee keert de maatschappij terug op de route nadat vluchten eerder werden opgeschort vanwege de veiligheidssituatie in de regio.

Vluchten tussen Moskou en Abu Dhabi

Aeroflot hervat de verbinding tussen Moskou-Sheremetyevo en Abu Dhabi op 1 oktober. De Russische maatschappij gaat de route dagelijks uitvoeren met een Boeing 737-800. Volgens de dienstregeling vertrekt vlucht SU530 in de ochtend vanuit Moskou. De terugvlucht, SU531, vertrekt in de avond uit Abu Dhabi en landt in Moskou. De vluchten worden volgens de huidige planning zeven dagen per week uitgevoerd. De dienstregeling die AeroRoutes publiceerde, geldt specifiek voor de periode van 25 oktober 2026 tot en met 27 maart 2027. De hervatting betekent dat Aeroflot opnieuw een rechtstreekse verbinding aanbiedt tussen de Russische hoofdstad en de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.

Route eerder opgeschort

De hervatting komt nadat de route eerder tijdelijk werd stilgelegd vanwege zorgen over de veiligheid in het Midden-Oosten. Aeroflot meldde eerder dat het twee laatste repatriëringsvluchten zou uitvoeren voordat de verbinding werd opgeschort. Ook andere luchtvaartmaatschappijen besloten vluchten naar Abu Dhabi en andere bestemmingen in de regio tijdelijk te schrappen. Zo staakte ook KLM de vluchten naar Abu Dhabi vanwege de veiligheidssituatie en werden ook verbindingen naar onder meer Amman, Bahrein, Doha, Dubai en Tel Aviv geannuleerd. De luchtvaartmaatschappijen hielden daarbij rekening met de ontwikkelingen in de regio en de gevolgen daarvan voor de veiligheid van passagiers en bemanningen.

Boeing 737-800

Voor de verbinding kiest Aeroflot voor de Boeing 737-800. De maatschappij plant voorlopig één retourvlucht per dag. Met de geplande dagelijkse vluchten krijgt Aeroflot vanaf oktober opnieuw een vaste verbinding met de belangrijke luchtvaartbestemming in de Verenigde Arabische Emiraten. Of de dienstregeling uiteindelijk ongewijzigd blijft, is afhankelijk van de veiligheidssituatie tegen de tijd dat de vluchten daadwerkelijk worden hervat.