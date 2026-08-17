Slag om Italië: opent Emirates nieuwe hub in Europa?

Na eerdere berichten over een mogelijke hub voor Emirates in Tel Aviv, kijkt de luchtvaartmaatschappij uit Dubai nu naar een extra locatie in Italië. Daarmee is de slag om het Italiaanse schiereiland losgebarsten.

Afgelopen week diende Emirates een aanvraag in bij de Italiaanse luchtvaartautoriteiten voor een route tussen Milaan Malpensa en Lima, Peru. Hoewel de airline uit Dubai eigenlijk geen vluchten mag uitvoeren vanuit Europa, geldt deze route volgens de Vijfde Vrijheid. Dat houdt in dat airlines routes mogen uitvoeren tussen twee vreemde landen, zolang deze begint of eindigt in het land van de maatschappij.

Grote uitbreiding

De route naar Lima is slechts het begin van een grote uitbreiding naar Europa. De maatschappij heeft onder meer plannen voor vluchten vanaf Milaan Malpensa naar Los Angeles, Mexico-Stad en Santiago de Chile. Al deze bestemmingen zijn in principe te bereiken vanaf Dubai met de huidige generatie vliegtuigen, maar daarvoor moet Emirates wel concessies doen wat betreft capaciteit.

Door een extra hub in Europa is de luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten plotseling in staat een groot aantal bestemmingen meer te bereiken dan dat het momenteel doet. Mochten de eerste routes een succes zijn, dan heeft Emirates nog een groot aantal meer bestemmingen in gedachten. Onder meer vluchten naar New York met een tussenstop in Milaan staan in de pijplijn.

Slag om Italië

Met het aanvragen van de nieuwe route opent Emirates de slag om Italië, die nog steeds niet uitgespeeld is. Na de overname van ITA Airways dacht de Lufthansa Group het schiereiland in zijn zak te hebben, maar dat blijkt nu anders te zijn. Als Emirates een nieuwe hub in Milaan weet uit te bouwen, dan krijgt Lufthansa Group directe concurrentie op belangrijke routes.

Lufthansa zit momenteel zelf in een tweestrijd met Air France-KLM om TAP Air Portugal. De Duitsers willen die strijd winnen en Lissabon tot een ‘tourniquet’ voor Zuid-Amerika verbouwen. In het geval dat Air France-KLM er met de prijs vandoor gaat, moet Rome die functie krijgen binnen Lufthansa. Daarbij zou ITA Airways de directe concurrentie aangaan met Emirates om de Italiaanse reiziger.

Tel Aviv

Emirates keek ook nog kortstondig naar Tel Aviv als een tweede hub. Sinds 7 oktober 2023 is de airline uit Dubai niet langer te zien op de Israëlische luchthaven, en om de airline te laten terugkeren deed de overheid een aantrekkelijk aanbod. Zodra Emirates terugkeert krijgt het twee nieuwe routes cadeau. Ze mag dan deels verhuizen naar Tel Aviv om vanaf daar vluchten te lanceren naar New York en Bangkok.