737 van Trump van $464 miljoen al maanden aan de grond

Wat begon als een poging om op een snelle manier zoveel mogelijk ‘illegale immigranten’ het land uit te zetten, lijkt nu toch vooral op een duur geintje. Zeven speciaal aangeschafte Boeings 737 van de Amerikaanse immigratiedienst ICE staan al maanden aan de grond.

Er was geen tijd voor een groot aanbestedingsproces en het moest vooral heel snel gaan. Daarom besloot de Amerikaanse president Trump simpelweg zelf een tiental vliegtuigen te kopen voor immigratiedienst ICE nadat Avelo Airlines zich terugtrok vanwege grote kritiek. Voor de tien tweedehands vliegtuigen legde Trump destijds 464 miljoen Amerikaanse dollar neer.

Aan de grond

De vliegtuigen zijn er inmiddels, maar de deportatievluchten ontbreken vooralsnog. Uit onderzoek van de New York Times bleek dat minstens zeven van de tien toestellen al maandenlang aan de grond staan op de luchthaven van Lake Charles in Louisiana. Volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken komt dat door onderhoudswerkzaamheden aan de machines.

De drie zakenjets die de ICE-vloot compleet maken worden ook al niet ingezet voor hun doel. Een van de vliegtuigen is inmiddels al overgedragen aan de binnenlandse veiligheidsdienst FBI, terwijl een andere zakenjet exclusief wordt gebruikt om overheidsfunctionarissen te vervoeren. Het derde toestel, naar verluidt een 737 BBJ, beschikt over een slaapkamer, een douche en een flatscreen-tv. Volgens de overheid kan deze machine zowel als deportatievliegtuig als privéjet worden ingezet.

Opheldering

Inmiddels eisen senatoren Patty Murray en Chris Murphy van de Democratische Partij opheldering. In een brief aan de subcommissie ‘Binnenlandse Veiligheid’ hebben de twee senatoren ernstige beschuldigingen geuit tegen het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Daarbij hebben ze belangrijke informatie over de functies van de gekochte vliegtuigen publiekelijk gemaakt.

Uit die brief blijkt dat twee toestellen deze maand nog worden ingezet op deportatievluchten. Voor de andere Boeing 737’s heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels andere plannen. Volgens Murray en Murphy hebben de regering hen laten weten dat de delegaties van het Congres in de toekomst deze jets zullen gebruiken voor buitenlandse reizen.