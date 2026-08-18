Boeing 737’s komen gevaarlijk dicht bij elkaar: TUI-piloot grijpt in

Twee Boeing 737’s kwamen tijdens de nadering van Antalya Airport opvallend dicht bij elkaar. Er zat slechts 150 meter hoogteverschil tussen beide vliegtuigen. De TUI-bemanning maakte daarop een manoeuvre naar rechts.

Gevaarlijk dicht bij elkaar tijdens nadering

De situatie deed zich op 17 augustus ’s avonds voor tijdens de nadering van Antalya Airport. Het ging om Jet2-vlucht LS291 vanuit Leeds en TUI Airways-vlucht BY574 vanuit Manchester. Beide vluchten werden uitgevoerd met een Boeing 737-800 en waren onderweg naar dezelfde luchthaven in Turkije. Tijdens de laatste fase van de nadering kwamen de twee toestellen aanzienlijk dichter bij elkaar dan gebruikelijk is. Op het moment waarop de afstand het kleinst was, bedroeg het verticale verschil naar schatting slechts 500 feet, omgerekend ongeveer 150 meter. Ter vergelijking: tijdens de nadering en landing bedraagt de standaard verticale separatie tussen vliegtuigen 1.000 feet, omgerekend ongeveer 305 meter.

TUI-piloot maakt manoeuvre naar rechts

Tijdens het incident maakte de Boeing 737 van TUI een manoeuvre naar rechts. Daarmee werd voorkomen dat de vliegtuigen nog dichter bij elkaar zouden komen. Volgens Hava Sosyal Medya is het nog onduidelijk welke instructies de luchtverkeersleiding op dat moment aan beide bemanningen gaf. Ook is niet vastgesteld of sprake was van een formele loss-of-separation of een andere veiligheidsmelding.