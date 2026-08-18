China en Rusland in gesprek over speciale vluchten

Rusland en China willen een nieuwe rechtstreekse vliegverbinding openen tussen een afgelegen stad in Rusland en het noordoosten van China. De route moet reizen tussen beide regio’s aanzienlijk eenvoudiger maken. Beide landen subsidiëren de vlucht om de ticketprijs betaalbaar te houden. De verbinding moet later dit jaar van start gaan.

Rechtstreeks naar China

De nieuwe route moet een einde maken aan de omslachtige reis die inwoners van Kamtsjatka momenteel naar China moeten maken. Wie vanuit Petropavlovsk-Kamtsjatski naar Harbin (China) wil, is nu aangewezen op een overstap, bijvoorbeeld in Vladivostok of Chabarovsk. Met de nieuwe route kan de reis volgens Russische media in ongeveer drie uur worden afgelegd. Het plan werd besproken tijdens de tiende Russisch-Chinese EXPO in Harbin. De gouverneur van Kamtsjatka maakte daar bekend dat de eerste vluchten nog voor het einde van 2026 moeten plaatsvinden.

IrAero moet de vluchten uitvoeren

De Russische luchtvaartmaatschappij IrAero voert de nieuwe route in eerste instantie uit. De maatschappij vliegt één keer per week tussen Rusland en China. De airline beschikt over een vloot van onder meer Sukhoi Superjet 100’s en vliegt momenteel naar tientallen bestemmingen in Rusland en daarbuiten. Volgens gouverneur Vladimir Solodov moeten de betrokken partijen de komende maanden nog verschillende praktische zaken regelen voordat de vluchten kunnen beginnen. De exacte startdatum is daarom nog niet bekend.

Ticket wordt gesubsidieerd

Om de nieuwe route aantrekkelijk te maken, betalen Rusland en China allebei mee. De regering van Kamtsjatka neemt een deel van de kosten aan Russische zijde voor haar rekening, terwijl de provincie Heilongjiang vanuit China meebetaalt. Dankzij die gezamenlijke subsidie moet een enkele reis maximaal 30.000 roebel kosten, omgerekend ongeveer 305 euro. De autoriteiten hopen daarmee niet alleen inwoners van Kamtsjatka naar China te laten reizen, maar ook Chinese toeristen naar het Russische schiereiland te trekken.

Meer toeristen en zakelijke reizigers

De nieuwe verbinding moet namelijk meer opleveren dan alleen een kortere reistijd. Rusland en China verwachten dat de route het toerisme tussen beide regio’s stimuleert en het voor bedrijven eenvoudiger maakt om zaken met elkaar te doen. Ook wordt gesproken over mogelijkheden voor vrachtvervoer. Tijdens de gesprekken tussen Kamtsjatka en Heilongjiang werd ook gesproken over samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstellingen. Zo willen de partijen onder meer taalprogramma’s ontwikkelen en internationale conferenties en gezamenlijke evenementen opnieuw organiseren.