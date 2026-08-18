Nederlandse airline breidt verder uit

AIS Airlines breidt het regionale routenetwerk in Schotland verder uit. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij gaat in samenwerking met Air Charter Scotland nieuwe verbindingen aanbieden tussen Wick, Aberdeen en Glasgow.

Nieuwe regionale verbindingen

Sinds maandag bestaat het routenetwerk uit verschillende combinaties van vluchten tussen Wick Airport, Aberdeen Airport en Glasgow Airport. ‘Met de uitbreiding krijgen inwoners, bedrijven en bezoekers betere toegang tot zowel Aberdeen als Glasgow, terwijl tegelijkertijd de economische en sociale verbindingen binnen Noord-Schotland worden versterkt’, laat de airline weten.

De dienstregeling omvat onder meer:

Maandag: Wick – Aberdeen – Glasgow / Glasgow – Wick

Dinsdag: Wick – Aberdeen – Wick

Woensdag: Wick – Glasgow – Wick

Donderdag: Wick – Aberdeen – Wick

Vrijdag: Wick – Aberdeen – Glasgow

Zondag: Glasgow – Aberdeen – Wick

Meer routes verwacht

AIS Airlines en Air Charter Scotland bekijken ondertussen nieuwe mogelijkheden om het regionale netwerk verder uit te breiden. Daarbij wordt ook gekeken naar andere bestemmingen in de regio. Volgens de Lelystadse maatschappij worden op korte termijn verdere uitbreidingen van het netwerk verwacht. De samenwerking vindt plaats binnen de bestaande PSO-overeenkomst, waarmee de overheid regionale luchtverbindingen ondersteunt die van belang worden geacht voor de bereikbaarheid van afgelegen gebieden.

Public Service Obligation (PSO)

Een Public Service Obligation (PSO) is een overeenkomst waarmee overheden bepaalde regionale luchtverbindingen in stand houden die zonder overheidssteun mogelijk niet rendabel genoeg zijn om commercieel uit te voeren. Het gaat daarbij vooral om routes die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van afgelegen of dunbevolkte gebieden. In het geval van Schotland worden dergelijke verbindingen ingezet om inwoners en bedrijven toegang te geven tot grotere steden.