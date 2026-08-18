‘Nieuw’ Russisch vliegtuig landt voor het eerst in Moskou

Na een succesvolle eerste testvlucht vertrok de ‘eerste’ MC-21-310 naar Moskou. In de Russische hoofdstad ondergaat het nieuwe Russische vliegtuig de volgende fase van het testprogramma.

Nog geen week eerder voerde de MC-21-310 een testvlucht uit vanaf de fabriek in Irkutsk, Siberië. Vanaf een vliegveld nabij de fabriek van United Aircraft Corporation voerde de MC-21 een vlucht uit van ruim tachtig minuten. Gedurende 83 minuten vloog het toestel op een hoogte van zes kilometer, en bereikte het snelheden van zo’n zeshonderd kilometer per uur.

Betere prestaties

Een week later vertrok ditzelfde prototype in de richting van Moskou. Tijdens deze vlucht vloog de Yakovlev op een hoogte van ruim twaalf kilometer en een maximumsnelheid van 850 kilometer per uur, aldus UAC. Deze prestaties zijn beter dan wat de MC-21 een week eerder liet zien. Ook was de afgelegde afstand aanzienlijk groter; pas na 5,5 uur bereikte de machine eindelijk zijn bestemming.

Het toestel landde op het vliegveld van Zjoekovski, voorheen bekend als Ramenskoje. Dit vliegveld is het thuis van de Yakovlev Flight Test Centre, waar de machine allerlei testen ondergaat om de weerbaarheid te testen. Niet enkel Yakovlev is aanwezig op de luchthaven van Zjoekovski. Alle fabrikanten onder de paraplu van UAC, waaronder Tupolev en Ilyushin, hebben een basis in Moskou.

Niet helemaal nieuw

De MC-21 als ontwerp zelf is allesbehalve nieuw. Het eerste ontwerp stamt al uit de late jaren ‘2000. De ‘Magistralny Samolot 21 veka’ (hoofdvliegtuig van de 21e eeuw) werd in 2007 voor het eerst gepresenteerd, destijds nog met PW1000G-motoren van Pratt & Whitney. Sindsdien onderging het programma allerlei veranderingen en liep het grote vertragingen op.

De modernste varianten, de MC-21-200 en de verlengde MC-21-300, zouden in 2022 bij launch customer Rossiya voor het eerst de lucht ingaan. De Russische grootschalige invasie van Oekraïne gooide echter roet in het eten. Sindsdien werkt Yakovlev aan de MC-21-310, met PD-14-motoren van het Russische Aviadvigatel. De fabrikant sprak ook al over een MC-21-210.