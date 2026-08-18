Nieuwe staking Schiphol-medewerkers op komst: ‘Zwaar werk’

Ongeveer 350 schoonmakers leggen 19 augustus het werk neer op Schiphol uit protest tegen de voorgenomen verlaging van het ziektegeld in de nieuwe schoonmaak-cao. Volgens vakbond FNV kan dat voor veel schoonmakers grote gevolgen hebben, omdat het werk lichamelijk zwaar is en gezondheidsklachten daardoor relatief vaak voorkomen. De vakbond vindt dat werknemers juist op het moment dat zij ziek worden zekerheid nodig hebben en noemt de voorgestelde regeling een ‘inkomensstraf’ voor ziekte.

Staking bij Schiphol Group

De actievoerders verzamelen zich woensdag bij Schiphol Group. Hun bezwaren gaan echter verder dan alleen het ziektegeld. De schoonmakers eisen onder meer automatische prijscompensatie, zodat hun loon automatisch kan meegroeien met de inflatie. Daarnaast willen zij een hogere loonsverhoging en gelijke toeslagen voor schoonmakers die in hotels werken. De eisen volgen nadat schoonmakers het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao met een grote meerderheid hebben afgewezen. Volgens FNV is de actie op Schiphol dan ook onderdeel van een bredere reeks acties in de schoonmaaksector.

‘Dat geld kan ik niet missen’

Dat de gevolgen van een lager inkomen tijdens ziekte aanzienlijk kunnen zijn, weet Tlaytmass Achkri uit eigen ervaring. Zij werkt al twintig jaar als schoonmaker op Schiphol en werd na een bedrijfsongeval langdurig ziek nadat zij haar enkel brak en een pees scheurde. Een korting van 15 procent op haar loon zou volgens haar een groot verschil maken. ‘Dat is ongeveer 350 euro. Dat is echt heel erg veel nu alles zo duur is. De huur is hoog en eten is duur. Dat geld zou ik gewoon niet kunnen missen’, vertelt Achkri. Ook Sandra Nankoe, die sinds 2007 op Schiphol werkt, kreeg door haar werk meerdere keren te maken met lichamelijke klachten. Zij zegt dat haar financiële ruimte nu al beperkt is. ‘Ik kan mijn vaste lasten met een volledig inkomen nu al nauwelijks betalen en als deze nieuwe cao had gegolden toen ik ziek was, had ik op straat gestaan’, aldus Nankoe. Volgens haar zou een lager inkomen tijdens ziekte betekenen dat zij noodgedwongen meer zou moeten werken, waardoor ze minder tijd met haar kinderen zou hebben.

FNV: ‘Geen straf als je ziek wordt’

FNV-bestuurder Herrie Hoogenboom vindt dat de ervaringen van de schoonmakers duidelijk maken waarom de voorgestelde cao op zoveel weerstand stuit. ‘Deze verhalen laten zien waarom schoonmakers zich zo fel verzetten tegen een cao waarin je wordt gestraft als je ziek wordt’, zegt hij. Volgens de vakbond doen schoonmakers fysiek zwaar werk en lopen zij daardoor een groter risico op gezondheidsproblemen. ‘Schoonmakers doen zwaar werk en vallen juist daardoor regelmatig uit. Zij verdienen bescherming als ze ziek worden, geen inkomensstraf’, aldus Hoogenboom. De vakbond verzet zich daarom tegen de voorgenomen wijziging van het ziektegeld en wil dat werknemers bij ziekte financieel voldoende worden beschermd.