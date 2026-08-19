Airbus A320 botst bijna op Europees blusvliegtuig

Een opmerkelijk incident in het zuiden van Spanje: een Airbus A320 kwam op slechts enkele meters van een blusvliegtuig. Uiteindelijk zorgt het TCAS-systeem ervoor dat het maar net goed gaat.

Toen de bosbranden in Zuid-Europa eind juli snel uitbreidden werd de reddingsoperatie al snel opgeschaald. Blusvliegtuigen vanuit heel Europa gingen naar het zuiden van het continent om de grootste branden in toom te proberen te houden. Soms levert dat ook gevaarlijke situaties op, zoals duidelijk werd door een bijna-incident op 6 juli nabij Málaga.

A320 doet een go-around

Een Airbus A320 van SAS Connect vertrok kort voor 17:00 uur op maandag 6 juli vanaf de luchthaven van Stockholm-Arlanda. Al snel reisde het toestel af in zuidelijke richting naar de Spaanse stad Málaga, waar het ongeveer vier uur later poogde te landen. Terwijl de piloten zich klaarmaakten voor de landing en het toestel oplijnden, klonken plotseling de alarmbellen.

Het TCAS-alarm was afgegaan in de cockpit, wat wijst op te weinig afstand met een ander vliegtuig. Het waarschuwingssysteem had een blusvliegtuig gedetecteerd dat in die omgeving rondvloog. Volgens de eerste onderzoeksresultaten gaat het om een afstand van slechts 0,8 kilometer, onder de minimale afstand. De piloten braken de landing af en zetten het vliegtuig na een go-around veilig aan de grond.

TCAS

TCAS staat voor ‘Traffic Alert and Collision Avoidance System’, en is een systeem dat de afstand tussen vliegtuigen in de lucht bewaakt. Het systeem is inmiddels geïnstalleerd op bijna alle vliegtuigen en is het resultaat van een aantal dodelijke crashes in de lucht. Deze incidenten droegen bij aan het besef dat er een backup nodig is, in het geval de radar of de luchtverkeerstoren onvoldoende controle heeft.

Desondanks helpt TCAS niet altijd in het voorkomen van crashes. Zo raakte een Japan Airlines Airbus A350 in januari 2024 in botsing met een kleine DHC-8 van de Japanse kustwacht tijdens een landing op Tokio-Haneda. De kleinere toestel stond opgesteld op de baan terwijl de A350 landde. Bij het incident kwamen alle inzittenden van het kustwacht-vliegtuig om. De A350 brandde volledig af, maar alle passagiers kwamen ongedeerd vrij.