Airbus stuurt nieuw vliegtuig binnenkort de lucht in

Terwijl de passagiersversie van de Airbus A350 al een decennium rondvliegt, maakt de A350F momenteel grote stappen naar luchtwaardigheid. Airbus mikt nu op een concrete datum voor de eerste testvluchten.

Het duurt niet lang meer voor de eerste testvlucht, bevestigt Airbus-topman Guillaume Faury. Dat zei hij tijdens een presentatie van sterke halfjaarcijfers in Amsterdam tegenover insiders en analisten. Inmiddels is daar ook een iets concretere datum op geplakt: 24 september. Als alles volgens plan verloopt, vindt de eerste testvlucht over ruim een maand plaats.

Slag om de arm

Daarbij neemt Airbus vooralsnog een slag om de arm. De Europese vliegtuigbouwer sprak eerder over ‘het einde van de zomer’, en moest die planning vervolgens alsnog bijstellen. Momenteel werkt men in Toulouse aan twee prototypes, registraties MSN700 en MSN701, die Airbus gaat inzetten tijdens de testvluchten. Het eerste exemplaar zal het gros van het testprogramma op zich nemen en bijna vierhonderd vlieguren maken.

Daarbij moet nog niet direct worden gedacht aan enorme wereldreizen, zoals Airbus voorheen vriend en vijand wist te verrassen met een enorm lange A321XLR-vlucht. De A350F zal, daarentegen, een ‘klein geklokt vliegtestprogramma’ ondergaan – en zou ‘idealiter al eind volgend jaar de EASA-goedkeuring kunnen krijgen’, aldus Faury.

Concurrentie

Mocht het testprogramma van Airbus vlekkeloos verlopen, dan heeft het een grote voorsprong op rivaal Boeing met zijn 777-8F. De -8F is onderdeel van het Boeing 777X-programma, dat inmiddels al zes jaar vertraagd is. Ook moest Boeing de aflevering van zijn eerste vrachtmachines aan klanten uitstellen, nadat het algehele 777X-programma vooruit werd geschoven. De eerste aflevering wordt verwacht in 2028.

Momenteel moet Boeing het afleggen tegenover Airbus in de orderrace. Airbus haalde orders binnen voor in totaal 107 vliegtuigen van onder meer Air France-KLM, Singapore Airlines en trouwe Boeing-klant Atlas Air. Boeing, daarentegen, heeft ook een aantal grote namen in het orderboek staan, waaronder Lufthansa, Qatar Cargo en de Chinese maatschappij China Southern.