Na bijna-crash 787: Airbus A380 zorgt opnieuw voor schade in München

Nadat eerder in de week een Boeing 787 Dreamliner van Vietnam Airlines flinke schade veroorzaakte aan de landingsbaan in München, zorgt een Airbus A380 opnieuw voor problemen op de Duitse luchthaven.

Het lijkt wel alsof er geen einde aan komt op de luchthaven van München. Voor de tweede keer in een week moeten technici schade aan start- en landingsbaan 26L herstellen. Deze keer was de boosdoener een Airbus A380 van Lufthansa. De machine kwam afgelopen maandag aanvliegen vanuit oostelijke richting na een tien uur durende vlucht vanuit San Francisco, Verenigde Staten.

Te laag

Nadat het vliegtuig was opgelijnd voor de landingsbaan ging het mis. De Airbus A380 had de landing al te vroeg ingezet en bevond zich daarom op een te lage hoogte. Toen het toestel, registratie D-AIML, daadwerkelijk bij de landingsbaan aankwam, raakte het al de grond. Volgens The Aviation Herald landde de A380 wel op het asfalt, maar nog voor de officiële baandrempel.

Tijdens de landingspoging raakten de wielen van de Lufthansa-superjumbo minstens één baanlamp, waardoor zowel het vliegtuig als de lamp schade opliepen. De Airbus A380 voltooide de landing verder zonder problemen en alle passagiers stapten veilig uit. Het toestel staat nog altijd aan de grond in München. Baan 26L/08R werd na het incident kortstondig gesloten voor reparatie.

Vietnam Airlines

Het Lufthansa A380-incident is des te opvallender gezien een gelijksoortige gebeurtenis, die slechts een paar dagen eerder plaatsvond. Op zaterdag 15 augustus poogde een Vietnam Airlines Boeing 787 Dreamliner vanaf dezelfde start- en landingsbaan op te stijgen. De piloten kregen de rotatie echter maar niet gemaakt, waardoor deze machine pas in het gras hoogte verkreeg.

De piloten besloten vervolgens volgens procedure terug te keren naar München. Aan de grond werd de opgelopen schade pas echt duidelijk. Door de verwoede pogingen van de cockpit het toestel alsnog de lucht in te krijgen, had de Boeing 787 Dreamliner een tailstrike opgelopen. Ook waren de banden van het toestel aan gort. Bij het incident bleven alle passagiers ongedeerd.