Na Nederlandse Chinooks volgt meer luchtsteun voor België

België krijgt extra luchtsteun in de strijd tegen de enorme natuurbrand in de Hoge Venen. Zweedse blusvliegtuigen zijn naar het oosten van België gestuurd om de brandweer te helpen bij het bestrijden van de vuurzee. Eerder stuurde ook Nederland Chinook-helikopters om mee te helpen. De brand heeft inmiddels ongeveer 3.000 hectare verwoest en geldt als de grootste natuurbrand die België ooit heeft gekend.

Zweedse vliegtuigen naar België

De Zweedse hulp komt op een moment dat Belgische brandweerlieden voor een uitzonderlijk zware opgave staan. Het vuur woedt sinds vrijdag in de Hoge Venen, een uitgestrekt natuurgebied in de provincie Luik. Door het moeilijk begaanbare terrein, de droge veenbodem en veranderende wind is het voor hulpdiensten op de grond lastig om het vuur rechtstreeks te bereiken. Daarom is vanuit verschillende Europese landen extra luchtsteun ingezet. Zweden heeft twee waterbombardementsvliegtuigen beschikbaar gesteld, terwijl ook Nederland en Tsjechië met luchtmiddelen helpen.

Nederlandse Chinooks

De Nederlandse inzet moet de Belgische brandweer vanuit de lucht extra slagkracht geven. De twee Chinook-helikopters worden ingezet om grote hoeveelheden water boven het getroffen natuurgebied te kunnen afwerpen. Met een capaciteit van 7.600 liter per waterzak kunnen de toestellen in korte tijd grote hoeveelheden water naar moeilijk bereikbare delen van het brandgebied brengen. Dat is belangrijk omdat de brand zich over een uitgestrekt en lastig toegankelijk natuurgebied heeft verspreid.

Bijzondere betekenis

De Belgische ambassade in Stockholm benadrukt de bijzondere betekenis van de Zweedse hulp. ‘In challenging times, friendship and solidarity matter more than ever‘, schrijft de ambassade in een verklaring. Volgens de diplomatieke vertegenwoordiging heeft Zweden snel gereageerd op de Belgische hulpvraag en zijn de twee blusvliegtuigen inmiddels ingezet bij de bestrijding van de brand. De ambassade spreekt haar dank uit aan de Zweedse autoriteiten, de bemanningen in de lucht en op de grond en de Zweedse bevolking voor de snelle en waardevolle ondersteuning.