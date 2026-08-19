TUI vernieuwt Nederlandse vloot met grotere Boeing-vliegtuigen

TUI fly Nederland gaat in de zomer van 2027 een flinke vlootupgrade doorvoeren. De luchtvaartmaatschappij vervangt de huidige Boeing 737 MAX 8-vloot door de grotere MAX 10. Daarmee krijgt TUI meer stoelen per toestel én komt er een extra vliegtuig bij. De eerste MAX 10 moet in het eerste kwartaal van 2027 in Nederland worden geïntroduceerd.

TUI neemt afscheid van Boeing 737 MAX 8

De grootste verandering vindt plaats binnen de vloot. De zes Boeing 737-8’s die momenteel onderdeel zijn van de Nederlandse operatie worden komend jaar allemaal vervangen door de grotere Boeing 737 MAX 10. Daarmee neemt niet alleen de capaciteit per vliegtuig toe, maar groeit ook het totale aantal beschikbare stoelen. De eerste vervanger is inmiddels in productie in de Boeing-fabriek in Seattle. Peter Glade, Chief Commercial Officer van TUI Airlines, noemt de komst van het toestel een concrete stap in de vernieuwing van de Nederlandse operatie. Volgens hem zorgt de combinatie van grotere vliegtuigen en een extra toestel ervoor dat TUI vanaf 2027 aanzienlijk meer capaciteit kan inzetten.

Eerste MAX 10 moet begin 2027 arriveren

TUI verwacht de Boeing 737 MAX 10 in de loop van het eerste kwartaal van 2027 in gebruik te nemen, al is de planning afhankelijk van de benodigde certificering. De introductie vormt een belangrijke volgende stap in de vernieuwing van de Nederlandse vloot. De grotere toestellen bieden de mogelijkheid om op drukke routes meer passagiers per vlucht te vervoeren. Tegelijkertijd verandert de maatschappij de manier waarop een deel van het netwerk wordt ingevuld.

Vanaf de zomer van 2027 wil TUI sterker inzetten op rechtstreekse verbindingen en capaciteit minder versnipperen over kleinere bestemmingen. Volgens TUI moet dat leiden tot een efficiënter vluchtprogramma, met meer frequenties op succesvolle routes. Managing Director van TUI Nederland en België Arjan Kers zegt dat de maatschappij door de vloot efficiënter over de verschillende TUI-landen te verdelen, haar marktpositie op populaire bestemmingen verder wil versterken.