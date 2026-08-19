Turkish Airlines Boeing 777 vestigt nieuw record

Met een bijzondere vlucht vestigt Turkish Airlines een nieuw record. Een Boeing 777 van de Turkse luchtvaartmaatschappij vloog ruim zestien uur non-stop, en dat is voor het eerst in de geschiedenis van de luchtvaart in Turkije.

Rond middernacht vertrok een Boeing 777-300ER, registratie TC-LJE, vanaf de luchthaven van Perth, Australië, voor een vlucht naar Europa. Tijdens de reis vloog het toestel over een groot deel van de Indische Oceaan, alvorens via Oman en Saoedi-Arabië Europa te bereiken. Normaliter is dat dan ook het eindpunt, gezien Istanboel op de grens tussen Azië en Europa ligt.

Bijzondere gasten

Maar de passagiers aan boord van deze vlucht leidden ertoe dat de piloten hun Boeing nog niet aan de grond zetten op Istanbul. De 777 vervoerde namelijk het team van Juventus, dat in Perth een wedstrijd speelde tegen het eveneens Italiaanse Palermo F.C. Daarom vloog de machine door naar Turijn, de thuisbasis van de Italiaanse voetbalclub.

Na een vlucht van 16:27 uur landde de machine eindelijk op Italiaanse bodem, waarin de machine in totaal 13.500 kilometer had afgelegd. Hiermee vestigde Turkish Airlines een nieuw record met deze bijzondere chartervlucht. Het is de langste vlucht ooit in de Turkse vlieggeschiedenis. Bovendien komt dit record op een saillant moment in de ontwikkeling van de airline.

A350ULR

Net als Qantas’ Project Sunrise, werkt ook Turkish Airlines samen met Airbus voor een nieuwultra long-haul-vliegtuig. De Turkse airline vliegt momenteel naar Sydney en Melbourne, maar deze bestemmingen worden aangevlogen met een tussenstop in Singapore. De airline wil deze routes echter zonder tussenhalte kunnen bereiken en werkt daarom een vliegtuig voor de langere afstand.

De airline hoopt haar eerste machines vanaf 2027 in ontvangst te kunnen nemen en deze in te zetten op vluchten naar het oosten van Australië. In totaal bestelde de Turkse luchtvaartmaatschappij vijftien exemplaren van de ULR-variant, waarvan er acht moeten worden ingericht voor de extreem langeafstandsvluchten.