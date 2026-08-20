Air France-KLM geeft ‘Flying Blue’ een make-over

Net als veel andere aspecten van het product van Air France-KLM krijgt ook het loyaliteitsprogramma nu een make-over. Het is echter nog maar de vraag of dit een positieve make-over is, of vooral een manier om in de kosten te snijden.

Passagiers die punten sparen binnen Flying Blue, kunnen deze momenteel op één manier uitgeven. Er is één basistarief (bijvoorbeeld 10.000 punten voor een vlucht binnen Europa), waarna dynamische prijzen worden toegepast op basis van vraag en aanbod. Afhankelijk van de status krijgen passagiers extra voordelen, met de beste gunsten in de ‘Elite’-statussen.

Segmentatie

Maar, net als al het andere binnen de luchtvaart, ondergaat nu ook ‘Flying Blue’ segmentatie. Daarbij worden grotere gehelen opgedeeld in kleinere segmenten, meestal om een groter aantal klanten te bereiken. De 10.000 punten die passagiers voorheen betaalden voor een vlucht van Amsterdam naar Rome op een standaardticket, zijn nu voldoende voor het minimumtarief. Op het zogenaamde ‘Light’-ticket verdwijnt alle flexibiliteit, de optie om een stoel te reserveren en de inbegrepen ruimbagage.

Daarvoor moet men nu een ‘Standard’- of zelfs een ‘Flex’-tarief boeken, waarbij ‘Flying Blue’-passagiers deze voordelen nog wel behouden. Ook betaal je in het ‘Flex’-tarief minder aan belastingen en andere maatschappijgerelateerde toeslagen. Dit is wel afhankelijk van de afstand en het type ticket dat de passagier boekt. De grootste invloed is zichtbaar bij een business-ticket tussen Europa en Amerika, waar het honderden euro’s kan schelen.

Voordelen voor ‘Elite’-reizigers

De nadelige gevolgen zijn relatief het grootst voor ‘Flying Blue’-deelnemers die in de ‘Explorer’- en ‘Silver’-tiers zitten. Deze reizigers zijn over het algemeen minder loyaal aan Air France en KLM, of vliegen simpelweg minder. Daardoor is het aantal gespaarde punten voor deze reizigers relatief lager ten opzichte van ‘Flying Blue’-deelnemers in de ‘Gold’-, ‘Platinum’- of ‘Ultimate’-tiers.

Passagiers in de hoogste rangen behouden de voordelen die zij momenteel ook genieten, zoals gratis lounge-toegang, inbegrepen ruimbagage en gratis stoelkeuze. Dit geldt ook voor alle passagiers die op dezelfde boeking reizen als de ‘Flying Blue’-deelnemer. Daarom zijn de veranderingen relatief weinig nadelig voor passagiers in deze tiers.

Is het een ordinaire besparing?

Air France-KLM voert momenteel een programma uit om de gestegen kosten in toom te houden. Een aanpassing van het loyaliteitsprogramma zat er de laatste tijd aan te komen, en in die zin is de make-over een manier om kosten te besparen. Echter, daar zit een kanttekening bij: de veranderingen hadden nog veel ingrijpender kunnen zijn.

In de praktijk kan een passagier nog steeds mee aan boord voor dezelfde tarieven in miles als voorheen, maar met een uitgekleed aanbod. Ook kunnen punten nog steeds worden ingezet bij andere luchtvaartmaatschappijen binnen SkyTeam, en blijven de maandelijkse aanbiedingen bestaan. Vergeleken met Lufthansa’s ‘Miles & More’ is ‘Flying Blue’ nog steeds relatief aantrekkelijk als loyaliteitsprogramma.

Het nieuwe programma wordt vanaf 8 september formeel geïntroduceerd. Alle boekingen die voor die tijd zijn gemaakt, blijven geldig volgens de voorwaarden die golden op het moment van boeken.