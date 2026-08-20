Amerikaanse C-17 maakt rechtsomkeert door Russische waarschuwing

Een Boeing C-17 Globemaster van de Amerikaanse luchtmacht moest zijn missie naar Antarctica afbreken, nadat er waarschuwingen kwamen over een potentiële Russische raketlancering. De ‘flight to nowhere’ duurde ongeveer 2,5 uur.

De Boeing C-17 Globemaster van de U.S Air Force steeg in de morgen van 18 augustus op vanaf het Nieuw-Zeelandse Christchurch, voor een supportmissie naar Antarctica. Na een periode met uitdagende weersomstandigheden – en daardoor moeilijke vliegcondities – herstellen deze missies de verbinding met Amerikaanse operationele- en onderzoeksfaciliteiten. De C-17 vliegt vaker op en neer tussen Christchurch en Station McMurdo, de grootste onderzoeksbasis van Antarctica.

Ruimtelancering

Alleen deze keer moest de Globemaster de missie afbreken vanwege een inkomende waarschuwing over een Russische raket- of ruimtelancering. De activiteit was weliswaar niet gericht op deze machine, maar kon wel zorgen voor gevaarlijke activiteit in de geplande vliegroute. Omdat uitwijkmogelijkheden bij Antarctica schaars zijn, werd besloten om terug te keren naar Christchurch. Zo was de Boeing om 11:30 uur ’s ochtends, 2,5 uur na takeoff, terug bij af. Op een later moment wordt de missie naar Station McMurdo alsnog hervat.

De vlucht van de C-17 vond plaats tijdens de zogenoemde jaarlijkse Winter Fly-In-periode. Dan worden personeel, apparatuur en spullen vervoerd voordat het zomerseizoen op de zuidpool begint.