Corendon-passagiers vangen bot na vertraging

Twee jaar geleden hielden passagiers van een Corendon-vlucht naar Maastricht Aachen Airport een zuur nasmaakje over aan hun reis, toen deze met meer dan drie uur werd vertraagd. Een aantal reizigers stapten vervolgens naar de rechter om compensatie te eisen. Zij vangen nu bot.

De zaak speelde zich twee jaar geleden af. Die dag vloog een toestel van Corendon Airlines als vlucht CD824 van Heraklion op Kreta naar Maastricht Aachen Airport. De dag begon al vertraagd, toen Corendon het vertrek vanuit Nederland zelf uitstelde tot 14:00 uur. Door slecht weer boven Europa kreeg het toestel te maken met een slottijd, een tijd die een vlucht moet wachten voor het mag opstijgen. Daarmee wordt de drukte in het luchtruim gespreid. Deze vertragingen werkten nog door op de terugvlucht vanuit Heraklion. Daardoor kwam de machine drie uur en 36 minuten te laat aan in Maastricht.

Rechtszaak

Gefrustreerde passagiers spanden vervolgens een rechtszaak aan om compensatie te vorderen. Twaalf personen eisten elk 400 euro van Corendon, en daarbij nog 605 euro voor incasso- en proceskosten. Hun aanspraak hierop werd echter afgewezen door de kantonrechter. Luchtvaartmaatschappijen hoeven pas te compenseren bij een vertraging bij drie of meer uur. Vanwege het opgelegde slot door de luchtverkeersleiding, en daarmee dus weersomstandigheden buiten de macht van de airline, komt de vertraging uit onder de drie uur. De kantonrechter oordeelde dat Corendon haar reizigers daarom niet hoeft te compenseren.

Het levert een zure nasmaak op voor de passagiers. Zij kunnen niet alleen fluiten naar hun geld, maar moeten ook nog eens aan Corendon betalen: 1080 euro aan proceskosten.