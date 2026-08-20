Russische maatschappij wil haar Antonov terug

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne wordt Rusland gestraft door westerse sancties. Zo mogen Russische toestellen al jaren geen gebruik maken van veel luchtruimen. Dat leidt ertoe dat sommige vliegtuigen nog altijd niet “thuis” zijn. Luchtvaartmaatschappij Volga-Dnepr wil haar Antonov terug, maar de Canadese rechter denkt daar anders over.

Het gaat om de Antonov An-124 met de registratie RA-82078. Het vrachtvliegtuig van Volga-Dnepr Airlines staat al sinds 27 februari 2022 op Toronto Pearson International Airport in Canada. De parkeerkosten zijn een slordige duizend dollar per dag. Onder andere om die reden wil de luchtvaartmaatschappij haar toestel terug. Maar dat gaat zo makkelijk nog niet. De Canadese rechter wijst alle argumenten voor sanctieverlichting af.

Global Affairs Canada noemde de steun van de luchtvaartmaatschappij aan het Russische regime als belangrijke reden. Volga-Dnepr zou een cruciale rol spelen in het omzeilen van sancties door Rusland, om zo gesanctioneerde goederen te verkrijgen. De zorg is dat deze goederen “in gevoelige of militaire sectoren worden ingezet.” De Russische luchtvaartmaatschappij voerde als argument dat ze al vijf jaar geen militaire vracht had vervoerd, maar ook daar ging de Canadese rechter niet in mee.

Nieuwe eigenaar

Vorig jaar gingen er geruchten over een nieuwe eigenaar voor Volga-Dnepr Airlines: het Kremlin. Oprichter en eigenaar Aleksey Isaikin vertrok kort na de invasie in Oekraïne bij de vrachtmaatschappij, nadat hij persoonlijk op sanctielijsten werd gezet. Daarna kreeg het Kremlin interesse, vooral in de grote Antonov. De Ilyushins zouden goed van pas komen bij Russische luchtvaartmaatschappijen. Uiteindelijk is de Volga Dnepr-groep in januari 2026 in handen gekomen van Evraz Avia Service.