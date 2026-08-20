SLM-vlucht keert noodgedwongen terug naar Schiphol

Passagiers van een SLM-vlucht naar Paramaribo waren na minder dan twee uur weer terug op Schiphol. De oorzaak was een beschadiging aan de cockpitruit.

De SLM-vlucht werd uitgevoerd door Air Europa met een Boeing 787-8, registratie EC-NZG. Vlucht PY993 vertrok op woensdag 19 augustus vanaf Schiphol, met als eindbestemming Paramaribo in Suriname. Rond de klok van 10:45 vertrok het vliegtuig de gate richting de Kaagbaan. Daar steeg het op in zuidwestelijke richting. Boven Katwijk aan Zee verliet het toestel het Nederlandse luchtruim voor een vlucht van ongeveer negen uur.

Maar al boven Engeland keerde de SLM-vlucht om. Dat had te maken met een beschadiging aan één van de cockpitruiten, zo heeft SLM bevestigd tegenover Dagblad De West. Daarom besloot de bemanning om terug te vliegen naar Schiphol. De Boeing 787 boog voor Ipswich af richting Texel, en lijnde zich daarna op voor de nadering op de Zwanenburgbaan. Rond 12:15 was de machine terug op Schiphol. De passagiers zijn op de luchthaven opgevangen en SLM zocht naar passende oplossingen.

Dagenlang gestrand

De Boeing 787 van Air Europa werd vorige maand ook voor SLM ingezet, toen passagiers richting Schiphol dagenlang waren gestrand in Paramaribo. Door een technisch mankement werd vlucht PY994 geannuleerd. Reizigers verbleven toen urenlang op de luchthaven in afwachting van nieuwe informatie, terwijl technici probeerden het probleem te verhelpen. Dat lukte niet, en daardoor werd vervangend vervoer ingeschakeld in de vorm van de Dreamliner van Air Europa. Pas twee dagen later konden de passagiers alsnog naar Amsterdam vliegen.