Tweede poging: wordt Airbus A340 nu wel verkocht?

Na een eerste mislukte poging gaat een andere verkoper nu aan de slag met een voormalig regeringsvliegtuig van de Duitse overheid. De bijzondere Airbus A340 gaat nog niet echt lekker op de markt.

In het jaar 2000 werd de Airbus A340-300 onder de registratie D-AIFB aan Lufthansa afgeleverd. De grootste luchtvaartmaatschappij van Duitsland zette het toestel in op vluchten overal ter wereld, maar wist het in 2011 te slijten aan de Duitse overheid. Het ministerie van Defensie nam het onder de vleugels en de machine kreeg een nieuwe registratie: 16+02.

Steeds meer problemen

De A340-vloot van de Duitse overheid kreeg echter te maken met steeds meer problemen. Zo moesten de voormalige bondskanselier Angela Merkel en toenmalig minister van Financiën Olaf Scholz noodgedwongen later vertrekken vanwege problemen met het vliegtuig. De twee leiders van Duitsland kwamen in 2018 om die reden later aan bij de G20-top in Argentinië.

Daarom besloten de Duitsers om de A340-vloot te vervangen door een über moderne Airbus A350-vloot. Inmiddels heeft de Duitse overheid drie machines (10+01, +02, +03) tot haar beschikking. Deze moderne vliegtuigen werken naar behoren en de Duitsers zeiden in 2023 en 2024 gedag tegen hun verouderde A340-vloot.

Verkoop

Het federale Bundes Verwertungsgesellschaft veilde de machines, en via een omweg kwam de 16+02 terecht bij Sky West Aviation Trustee. Ondanks verwoede pogingen de machine te verkopen, of in ieder geval te verhuren, heeft de Airbus A340-300 nog geen nieuwe koper gevonden. Daarom gaat een andere vliegtuighandelaar, Jetcraft, er nu mee aan de slag.

De dealer spreekt van ‘elegantie’ en ‘de perfecte sfeer voor discrete zakelijke bijeenkomsten’. Aan boord is er ruimte voor 145 passagiers in de ‘VIP-configuratie’. Het vliegtuig heeft ruim vijftigduizend vlieguren en 8.768 landingen op zijn naam staan. Hoewel de A340 momenteel nog steeds een zwart-rood-gele streep rond de romp heeft, belooft Jetcraft dat het vliegtuig een nieuwe, witte lak zal krijgen.