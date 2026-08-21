Chinese airline tijdelijk vaker op Schiphol te zien

Gedurende een korte periode van slechts één maand zijn de witte vliegtuigen van China Eastern vaker op Schiphol te zien. De luchtvaartmaatschappij schroeft de frequentie op dankzij een aantal extra vrijgekomen slots.

Extra frequenties

Momenteel voert China Eastern Airlines zeven vluchten per week uit, waarbij Schiphol elke dag wordt aangedaan. Tussen 23 september en 23 oktober dit jaar, stijgt dat aantal tijdelijk naar twaalf wekelijkse frequenties. De maatschappij mag vijf extra vluchten uitvoeren van de Nederlandse slotcoördinator ACNL. Na 23 oktober keert de airline uit Shanghai terug naar het normale schema.

De extra vluchten vinden plaats op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. China Eastern Airlines vliegt dan tweemaal per dag heen en weer tussen Shanghai en Amsterdam. Hoewel de reguliere vluchten met een Boeing 777 worden uitgevoerd, zet de Chinese luchtvaartmaatschappij op deze vluchten een Airbus A330-200 in.

Extra vlucht MU209 vertrekt om 09.00 uur lokale tijd vanuit Shanghai en landt om 14.55 uur in Amsterdam. Na een turnaround van ruim drie uur vertrekt terugvlucht MU210 om 18.05 uur vanaf Schiphol. Deze komt dan na een reis van ongeveer tien uur de volgende dag om 11.05 uur lokale tijd aan in Shanghai.

Terug naar normaal

Na 23 oktober keert de Chinese airline op Schiphol terug naar het reguliere schema. De tijdelijke opgeschroefde frequenties hebben te maken met plotselinge beschikbaarheid die de luchthaven heeft als gevolg van teruggegeven slots. Schiphol mag jaarlijks slechts een maximaal aantal slots uitgeven, maar maatschappijen kunnen deze teruggeven als vluchten worden geannuleerd.

Eerder dit jaar betekenden teruggegeven slots ook al de komst van maatschappijen als LATAM, Vietnam Airlines en Thai Airways. Deze drie maatschappijen voeren vanaf dit voorjaar meermaals per week vluchten naar Schiphol uit. Dit was mogelijk nadat andere airlines, waaronder Air Astana, hun routes naar de Nederlandse luchthaven stopzetten. LATAM leverde zelfs een aantal vrachtslots in om passagiersvluchten op te starten.