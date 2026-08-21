Lockheed Martin toont eerste F-35 voor buurland 

Voor Nederland is het alweer een poosje geleden dat een eerste F-35 de Koninklijke Luchtmacht kwam versterken, maar in Duitsland wacht men vol spanning op hun eerste machine. Lockheed Martin toont nu dat het bijna zover is.

Het is slechts de eerste van 35 exemplaren die de Duitsers bestelden, maar het wachten is bijna voorbij. Volgens Lockheed Martin rolt de eerste Duitse F-35A Lightning II op 18 september uit de fabriek. Het toestel, dat registratie MG-01 gaat dragen, gaat nu de laatste productiefase in. De montage is inmiddels afgrond en het toestel wacht enkel nog op een paar ‘finishing touches’.

Speciale lak

Deze ‘finishing touches’ omvatten onder meer een aantal nauwkeurige afwerkingen en het aanbrengen van een bijzondere lak. Momenteel is de machine nog groen van kleur, maar uiteindelijk levert Lockheed Martin de F-35 met een speciale matgrijze lak af. In dit stadium krijgt het vliegtuig namelijk de verf en de radar-slikkende camouflagecoating.

In de fabriek van Fort Worth, Texas, maken momenteel nog zeven andere exemplaren hetzelfde proces door. De eerste acht vliegtuigen worden later dit jaar opgeleverd en gestationeerd op de Ebbing Air National Guard Base in Arkansas. Daar zullen Duitse piloten en technici hun opleiding volgen. De Amerikaanse luchtmacht traint al ander Europees personeel op dit vliegtuigtype op dezelfde basis.

From final assembly to final finishes. 🇩🇪



Germany’s first F-35 recently rolled into Aircraft Final Finishes, where it will receive paint, stealth coating and other finishing work before continuing its journey toward the Luftwaffe. pic.twitter.com/1imvF9Nts0 — Lockheed Martin (@LockheedMartin) August 17, 2026

Grote order

In totaal bestelde Duitsland 35 exemplaren van de F-35. Volgens het huidige schema bereiken de eerste acht exemplaren hun permanente locatie in Büchel, in de Eifel. Daar vervangen de toestellen de verouderde Tornado’s, die tot nu toe verantwoordelijk waren voor de nucleaire capaciteit van Duitsland. Deze nieuwe F-35’s zijn ook in staat de B61-atoombommen van de VS te dragen.

Eerder dit jaar waren er ook nog speculaties over een mogelijke extra order vanuit onze oosterburen. Maar, ondanks berichtgeving van Reuters, is Duitsland naar eigen zeggen niet van plan extra exemplaren van de F-35 te kopen. Een woordvoerder reageerde duidelijk en direct, op z’n Duits: ‘Er zijn geen plannen en er is geen beslissing genomen.’