Opvallende privéjet landt op Schiphol voor laatste spektakel

Vroeg in de ochtend landde hij op luchthaven Schiphol: Max Verstappen. Voor de laatste keer is hij aanwezig voor de Grand Prix van Zandvoort, die dit weekend gaat plaatsvinden in de duinen.

Rond half negen ’s ochtends vertrok de Dassault Falcon 8X, registratie PH-UTL, van Verstappen vanaf de luchthaven van Nice. Na een vlucht van ongeveer anderhalf uur landde de Nederlandse topcoureur op Schiphol, alvorens de privéjet op Schiphol-Oost werd geparkeerd. Max Verstappen is daarmee ruim op tijd voor de laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort, die komend weekend plaatsvindt.

Groot nieuws

Verstappen is meestal vroeg voor de race in de duinen van Noord-Holland. Vaak gaat hij op bezoek in Limburg, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Dit keer komt de Nederlandse topcoureur ook met groot nieuws naar huis. Donderdag werd namelijk bekend dat Max Verstappen tot minstens 2030 bij het team van Red Bull Racing blijft, iets waar nog enige onzekerheid over bestond.

Het huidige seizoen met de nieuwe generatie bolides is moeilijk voor Verstappen. De wagen van Red Bull komt minder goed uit de verf dan de concurrentie en kenners zien deze bolide dan ook als de mindere van de vier topteams. Ook het vertrek van vele grote namen bij de Oostenrijkse renstal droeg bij aan speculatie rondom het aanstaande vertrek van de Nederlandse coureur. Nu blijkt dat hij nog minstens vier jaar blijft rondrijden in de koningsklasse van de autosport.

Grotere privéjet

De Dassault Falcon 8X is niet de eerste privéjet van Max Verstappen. De Nederlandse topcoureur, die jaarlijks miljoenen verdient met zijn prestaties in de Formule 1, beschikte eerder al over een andere machine om hem overal te vervoeren. In maart vorig jaar besloot Verstappen echter zijn Dassault Falcon 900EX te koop aan te bieden. Het was tijd voor iets groters, waarmee hij inmiddels alweer ruim een jaar de wereld over reist.