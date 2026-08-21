Transavia zet de volgende stap in Brussel: ‘Een volwaardige basis’

Na een gestage groei op de luchthaven van Brussel breidt Transavia uit met een volledig operationele crewbase. De groene prijsvechter beschouwt de Belgische luchthaven inmiddels als ‘een volwaardige basis’.

Het verhaal van Transavia in België begon in 2022, toen het twee vliegtuigen stationeerde op Brussels Airport. Vanaf de Belgische hoofdstad begon de Nederlandse prijsvechter met een aantal bestemmingen, dat zich gestaag uitbreidde. Later kwam er een derde toestel bij, en inmiddels beschikt de prijsvechter van Air France-KLM over vier vliegtuigen op de luchthaven van Brussel.

Nieuwe stap

Om die uitbreidingen kracht bij te zetten, investeert Transavia nu in een volledig operationele crewbase. De opening van dit nieuwe bemanningscentrum stelt de Nederlandse budgetmaatschappij in staat om lokale bemanningsleden in dienst te nemen en hen een thuis te bieden binnen het bedrijf. Daarmee is Brussel een officiële basis geworden voor de groene prijsvechter.

Dat ziet ook topman Paul Terstegge. ‘België is voor Transavia een belangrijke markt,’ aldus de voormalig KLM-topman. ‘Met de opening van de volledig lokale crewbase is Brussel een volwaardige thuisbasis geworden. We zien dat steeds meer Belgische klanten voor Transavia kiezen en ons product waarderen. We investeren daarom verder in een betaalbaar en aantrekkelijk aanbod, onze mensen en ons netwerk.’

Uitbreiding van het aanbod

Ook in België ziet men de uitbreiding van Transavia wel zitten. Aangezien Transavia steeds meer vliegtuigen in Brussel stationeert, blijft het aanbod groeien. Vanaf december vliegt de airline driemaal per week naar Porto. Vanaf de zomer van 2027 komen daar ook nog eens Ponta Delgada, Heraklion en Thessaloniki bij.

Arnaud Feist, de Belgische topman van Brussels Airport, spreekt van een succesvolle samenwerking: ‘De opening van dit nieuwe bemanningscentrum en de verdere uitbreiding van Transavia op Brussels Airport zijn een belangrijk signaal van het vertrouwen in onze luchthaven en de Belgische markt. Met lokale crew en een vierde gestationeerd toestel blijft Transavia bovendien verder bouwen aan haar groei in België,’ aldus de CEO.

‘Dat is niet alleen goed nieuws voor onze passagiers, maar het bevordert ook de connectiviteit van ons land en de werkgelegenheid op de luchthaven. We kijken uit naar een verdere succesvolle samenwerking met Transavia.’