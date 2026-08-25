Airline schrapt alle vluchten vanaf Groningen Airport Eelde

De nieuwe verbinding tussen Groningen Airport Eelde en Tenerife is alweer van de baan. De route werd pas enkele maanden geleden aangekondigd, maar nog voordat de eerste vlucht kon vertrekken heeft airBaltic de verbinding geschrapt. De Letse luchtvaartmaatschappij verkeert financieel in zwaar weer en voert een reorganisatie door. Daarmee krijgt Eelde opnieuw een flinke tegenvaller te verwerken.

Nieuwe route nog voor start geschrapt

De verbinding zou vanaf oktober wekelijks worden uitgevoerd. Voor de luchthaven was de route naar het populaire Canarische eiland een welkome aanvulling op het aanbod. Toch zal er geen enkele vlucht plaatsvinden. Luchthavendirecteur Meiltje de Groot laat tegenover DVHN weten dat airBaltic heeft besloten de verbinding te schrappen. De luchthaven betreurt het besluit, juist omdat Tenerife volgens De Groot een aantrekkelijke bestemming is voor reizigers uit Noord-Nederland. De route had bovendien moeten zorgen voor extra vakantieverkeer in een periode waarin Eelde juist moeite heeft om voldoende passagiers en luchtvaartmaatschappijen aan zich te binden.

airBaltic moet fors ingrijpen

De problemen bij airBaltic zijn volgens De Groot de directe aanleiding voor het wegvallen van de route. De Letse maatschappij zou door de sterk gestegen olieprijzen in de problemen zijn gekomen nadat eerder ingekochte brandstofvoorraden opraken. Daardoor moet de airline volgens de luchthaven stevig op de kosten besparen. Een aanzienlijk deel van het personeel zou verdwijnen en ook de vloot wordt volgens De Groot fors verkleind: van 54 naar 36 vliegtuigen. Daarnaast wordt de basis van airBaltic op Tenerife gesloten. De route vanaf Eelde valt daarmee volgens de luchthaven ten prooi aan de bezuinigingsronde. Voor Groningen Airport Eelde is dat extra pijnlijk, omdat de verbinding nog maar enkele maanden geleden als nieuwe bestemming werd gepresenteerd.

Opnieuw slecht nieuws voor Eelde

Het schrappen van Tenerife komt op een ongelukkig moment voor de meest noordelijke internationale luchthaven van ons land. In 2025 maakten aanzienlijk minder passagiers gebruik van Eelde dan vooraf was verwacht. Waar de luchthaven rekende op ongeveer 185.000 reizigers, bleef het aantal volgens het jaarverslag steken op circa 108.000. Ook financieel viel het resultaat fors tegen. Waar eerder werd gerekend op een positief resultaat van ongeveer 650.000 euro, leed de luchthaven uiteindelijk een verlies. Het verdwijnen van de geplande vakantieroute naar Tenerife maakt het voor Eelde opnieuw lastiger om het passagiersvolume op te krikken.