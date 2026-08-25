Bizar: A350 keert 2 keer terug vanwege motorproblemen

Een Airbus A350 van Iberia heeft twee keer moeten terugkeren vanwege motorproblemen. Het toestel vertrok beide keren richting Madrid, maar moest kort na vertrek opnieuw terugkeren door een storing. Uiteindelijk kwam het toestel aan in Madrid met een vertraging van 22 uur.

Twee keer terug naar Buenos Aires

Het incident vond plaats met een Airbus A350-900 met registratie EC-MYX. Het toestel zou als vlucht IB106 vanaf Buenos Aires Ezeiza naar Madrid vliegen. Tijdens de klim na vertrek vanaf baan 11 besloot de bemanning de klim op ongeveer 10.000 voet af te breken en terug te keren naar de luchthaven. Zo’n 25 minuten na vertrek landde de A350 weer veilig op baan 11. Volgens informatie over het incident bleef het vliegtuig vervolgens ongeveer 18 uur aan de grond. Daarna werd de vlucht opnieuw uitgevoerd, ditmaal als IB48. Ook bij deze poging vertrok de A350 vanaf baan 11 richting Madrid, maar ongeveer een half uur na vertrek keerde het toestel opnieuw terug naar Ezeiza. Daarmee moest het vliegtuig binnen korte tijd voor de tweede keer terugkeren vanwege hetzelfde probleem.

Foutieve motorindicatie

Een passagier verklaarde tegenover The Aviation Herald dat de cabinebemanning had verteld dat sprake was van een onjuiste indicatie van de hoeveelheid motorolie in een van de Rolls-Royce Trent XWB-motoren. Volgens de passagier werd aan boord gewacht terwijl Iberia overlegde met de fabrikant over de vraag of het veilig was om onder deze omstandigheden verder te vliegen. Passagiers die zich daar niet prettig bij voelden, zouden de mogelijkheid hebben gekregen om het vliegtuig te verlaten. Na de tweede terugkeer bleef de A350 uiteindelijk nog ongeveer drie uur aan de grond voordat opnieuw werd vertrokken.

A350 bereikt Madrid met 22 uur vertraging

Na de tweede terugkeer werd de vlucht opnieuw ingepland als IB42. Dit keer verliep de vlucht zonder verdere problemen en kwam de Airbus aan in Madrid. Door de twee terugkeren en de daaropvolgende controles liep de totale vertraging op tot ongeveer 22 uur. Het toestel bleef vervolgens nog circa 40 uur in Madrid aan de grond voordat het weer in dienst werd genomen. Het incident leidde daarmee tot een uitzonderlijk lange onderbreking.