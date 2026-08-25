KLM hervat Europese vlucht na twee annuleringen

KLM hervatte maandag een vlucht naar Oslo, Noorwegen, nadat deze twee dagen achter elkaar was geannuleerd. De annuleringen hadden te maken met stakingen van Noorse luchtverkeersleiders.

Maandag vertrok KLM-vlucht KL1203 kort na 3 uur ’s middags met ruim een halfuur vertraging vanaf Schiphol. De Airbus A321neo, registratie PH-AXA, vloog weg vanaf de Polderbaan en zette koers richting het noorden. Na een vlucht van een klein anderhalf uur landde de machine op het vliegveld van Oslo Gardermoen, ongeveer twintig minuten na de oorspronkelijke aankomsttijd.

Annuleringen

Dezelfde vlucht werd door KLM in het weekend geannuleerd. Op beide dagen stond een Boeing 737-800 van de Nederlandse maatschappij op het rooster, maar deze bleef aan de grond staan. De annuleringen hadden te maken met een staking bij de Noorse luchtverkeersleiders. Zij hadden op vrijdagavond een ultimatum gesteld, maar dat was onbeantwoord gebleven.

Achter het ultimatum zat de Noorse vakbond NFF, die in gesprek is met werkgeversorganisatie Spekter. Deze gesprekken zijn echter vastgelopen nadat beide partijen het niet eens konden worden over onder meer een loonsverhoging, pauzes en werktijden. Niet alleen de luchthaven van Oslo was de dupe van de staking; door het hele weekend heen werden vluchten geannuleerd in verschillende delen van Noorwegen.

Andere vluchten wel door

Dagelijks voert KLM tot wel zes vluchten uit tussen Amsterdam Schiphol en Oslo Gardermoen. KLM berichtte zaterdag dat de resterende vijf vluchten wel doorgang zouden vinden, ondanks de staking. Maar afgelopen zondag werd onder meer ook vlucht KL1197 naar Oslo geannuleerd. Ook vlucht KL1169 naar Bergen ging afgelopen zaterdag niet door.

Afgelopen maandag werd de staking opgeheven nadat de vakbond en werkgeversorganisatie een akkoord bereikten. In een gezamenlijke verklaring melden de Norsk Flygelederforening en Spekter dat ze ‘extreem tevreden’ zijn en dat ‘de staking die passagiers en het luchtverkeer ernstig heeft gehinderd, nu voorbij is’.