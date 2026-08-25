Russisch vliegtuig keert terug na maand in buitenland

Bijna een maand lang verbleef een prototype van de Il-114-300 in het buitenland. Afgelopen weekend keerde de Russische machine vanuit Oezbekistan terug naar Moskou voor het vervolg van het testprogramma.

Hoewel de Il-114-300 al jarenlang in ontwikkeling is, zet de ontwikkeling van het toestel momenteel grote stappen. In juni kreeg de machine de eerste certificatie, maar deze is vooralsnog heel beperkt. De machine mag slechts vluchten uitvoeren bij buitentemperaturen tussen -9 en +25 graden Celsius. Ook bij regen is het toestel nog niet welkom in de lucht. Een groot probleem voor de afgelegen regio’s van het enorme Rusland.

Testen in heet weer

Om die reden vertrok het Russische propellervliegtuig gedurende een maand naar de woestijn van Oezbekistan. Op de luchthaven van Boechara komt het kwik ’s zomers tot ver boven de veertig graden: perfecte temperaturen om de Ilyushin te testen in warme omstandigheden. ‘Dit is genoeg om te beoordelen hoe de vliegtuigsystemen zich gedragen in echte hitte’, aldus UAC.

Tijdens het verblijf voerde United Aircraft Corporation in totaal 22 vluchten uit met een totale duur van meer dan dertig uur. Om de veiligheid van het vliegtuig te bevestigen, omvatte het certificeringsprogramma onder meer vijf onderbroken take–offs. Daarbij werden ook speciaal voorbereide remmen geïnstalleerd, die de extreem versleten staat van de remschijven nabootsten.

Ontwikkeling liep flink vertraging op

De oorspronkelijke Il-114 stamt nog uit 1986. In de jaren die volgden bouwde UAC allerlei verschillende versies van het toestel. De ontwikkeling van de gemoderniseerde Il-114-300 begon halverwege de jaren 2010, maar het programma liep meerdere keren vertraging op. Door westerse sancties moest Rusland bovendien veel onderdelen vervangen door eigen technologie.

Zo werden Pratt & Whitney-motoren vervangen door Russische TV7-117ST-01-motoren en werden buitenlandse systemen ingeruild voor binnenlandse avionica. De certificering stond oorspronkelijk gepland voor 2023, maar werd later doorgeschoven naar 2025 en uiteindelijk naar 2026. Tijdens het testprogramma voerde de machine ongeveer driehonderdvijftig testvluchten uit.