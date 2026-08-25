Transavia officieel verhuisd: ‘Blijven nauw verbonden met Schiphol’

Transavia heeft het nieuwe hoofdkantoor in Hoofddorp officieel in gebruik genomen. De luchtvaartmaatschappij verruilt daarmee het oude kantoor voor een moderne locatie naast station Hoofddorp. De nieuwe werkomgeving moet medewerkers dichter bij elkaar brengen en tegelijkertijd ruimte bieden om kantoor en operatie verder met elkaar te verbinden.

Nieuw hoofdkantoor Transavia officieel geopend

De verhuizing naar Hoofddorp is een nieuwe stap in de huisvesting van Transavia. Het hoofdkantoor is gevestigd in The AVE aan Scorpius 1-41, direct naast het station van Hoofddorp. Voor de locatie heeft de luchtvaartmaatschappij een langjarige huurovereenkomst gesloten. Volgens Transavia sluit het gebouw beter aan bij de manier waarop medewerkers tegenwoordig werken en bij de ambities voor de toekomst.

Kantoor en operatie komen samen

De nieuwe locatie moet meer worden dan alleen een plek voor de kantoororganisatie. Daarmee wil Transavia de verschillende onderdelen van de organisatie nadrukkelijker bij elkaar brengen. ‘Wat deze verhuizing voor mij extra mooi maakt, is dat hier in Hoofddorp allerlei collega’s zullen samenkomen. Niet alleen onze kantoorcollega’s, maar ook de trainingen voor onze cockpit- en cabinecollega’s verhuizen straks naar deze locatie. Zo komen kantoor en operatie nog meer samen’, schrijft Transavia-topman Paul Terstegge op LinkedIn.

Verbonden met Schiphol

Hoewel het hoofdkantoor naar Hoofddorp verhuist, blijft Schiphol een belangrijke locatie voor Transavia. ‘Tegelijkertijd blijven we natuurlijk nauw verbonden met Schiphol’, schrijft de topman. De luchtvaartmaatschappij blijft daarom ook daar investeren. Zo opent volgend jaar een nieuwe hangaar waarin Fleet & Technical Services en het Passenger & Operations Control Center worden ondergebracht. Daarmee creëert Transavia ook op Schiphol een werkomgeving voor medewerkers die nauw betrokken zijn bij de dagelijkse operatie.