Vlucht met A330 eindigt dramatisch: passagier overlijdt aan boord

Een vlucht van Turkish Airlines van Colombo naar Istanboel is dramatisch geëindigd nadat een passagier tijdens de vlucht onwel was geworden en kwam te overlijden. Ondanks dat er direct medische hulp werd geboden, verslechterde de toestand van de passagier snel.

Passagier overlijdt tijdens vlucht

Het incident vond plaats aan boord van de Airbus A330-300 van Turkish Airlines met registratie TC-JOA. Tijdens vlucht TK731 van Colombo in Sri Lanka naar Istanboel ging het mis en werd een passagier onwel. De cabinebemanning greep direct in en er werd medische hulp verleend, maar ondanks alle inspanningen verslechterde de situatie snel. De passagier overleed uiteindelijk aan boord van het toestel, meldt Hava Sosyal Media. De A330 bleef vervolgens de geplande route volgen en landde zoals gepland in Istanboel.

Voorzorgslanding niet noodzakelijk

Een overlijden aan boord betekent niet automatisch dat een vliegtuig een voorzorgslanding moet maken. Of een bemanning besluit om uit te wijken, hangt onder meer af van de omstandigheden, de medische situatie en de resterende vliegtijd. In sommige gevallen kan de vlucht daarom worden voortgezet wanneer er geen medische reden meer is om zo snel mogelijk te landen.

Hoe vaak overlijdt iemand tijdens een vlucht?

Overlijden tijdens een vlucht komt relatief weinig voor. Exacte cijfers zijn lastig vast te stellen, omdat luchtvaartmaatschappijen en autoriteiten overlijdens aan boord niet overal op dezelfde manier registreren. IATA onderzocht gegevens van 120 luchtvaartmaatschappijen over de periode 1977 tot en met 1984 en registreerde 577 overlijdens tijdens vluchten. Dat komt neer op gemiddeld 72 sterfgevallen per jaar en ongeveer één overlijden per 3,2 miljoen passagiers. Omgerekend naar het aantal vluchten vonden de onderzoekers ongeveer één overlijden per 40.000 vertrekken.