Drie airlines op Schiphol krijgen mogelijk fikse boete 

Om geluidsoverlast op Schiphol tegen te gaan is er strenge wet- en regelgeving ingesteld. Toch blijkt dat enkele airlines deze regels meermaals overtraden. Hun staat mogelijk een fikse boete te wachten.

Schiphol werkt momenteel met tariefdifferentiatie om airlines aan te moedigen zoveel mogelijk met moderne, stille en zuinige toestellen naar Amsterdam te komen. Ook zijn bepaalde toestellen na 23:00 uur niet langer welkom. Dit is om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken en omwonenden een goede nachtrust te gunnen.

Bepaalde types toestellen

In het bijzonder gaat het om vliegtuigtypes als de Boeing 737NG, Boeing 747-400, de Airbus A320ceo-familie en de Airbus A330-200/300. Deze oudere toestellen voldoen niet aan de modernste geluidseisen en zorgen om die reden voor teveel overlast, met name in de nacht. Ook bepaalde vrachtvarianten van deze vliegtuigen zijn tussen 23:00 en 07:00 op Schiphol niet welkom.

Dwangsom

Toch blijkt dat enkele airlines deze geluidsnormen in ‘de eerste helft van het gebruiksjaar’ (1 november 2025 tot 1 juni 2026) meermaals hebben overtreden. De luchtvaartautoriteit Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldt dat het gaat om DHL, de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al en flag carrier Turkish Airlines.

Om die reden legt de ILT deze maatschappijen een Last onder Dwangsom (LOD) op. Dit betekent nog niet direct een boete, maar zet de maatschappijen wel op scherp. Volgens de ILT is de LOD bedoeld om herhaling in de toekomst te voorkomen. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van €17.000,- per overtreding, tot een maximum van €170.000,-.

Vlootvernieuwing

De verschillende maatregelen om de geluidsoverlast op Schiphol te laten dalen, blijken wel degelijk effect te hebben. Sinds november vorig jaar meet het ministerie van Infrastructuur de effecten van het maatregelenpakket. Uit de resultaten die begin april werden gepresenteerd, bleek dat sommige doelstellingen zelfs al gehaald zijn.

Airlines komen volop met modernere vliegtuigen naar Schiphol. Zo landden de drie nieuwe maatschappijen van dit voorjaar met moderne widebodies in Amsterdam, en ook KLM en Transavia vernieuwen hun vloot in rap tempo. Wel zijn er nog een aantal doelstellingen te behalen, maar dat heeft onder meer te maken met de vertraging van de eerste KLM A350’s en A350F’s, die de oude Airbus A330’s en Boeing 747F’s gaan vervangen.