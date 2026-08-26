EasyJet doet aan ‘positieve discriminatie’: mag dat wel?

EasyJet wil meer vijftigplussers als cabinepersoneel aan het werk krijgen. De Britse luchtvaartmaatschappij richt zich bij een nieuwe wervingscampagne nadrukkelijk op oudere werknemers, terwijl leeftijd juist een beschermde eigenschap is binnen de arbeidswetgeving. Is dat toegestaan of gaat easyJet daarmee over de grens?

Steeds meer oudere cabine personeel

Het aantal cabin crew van easyJet dat 50 jaar of ouder is, is sinds 2022 met 127 procent toegenomen. Inmiddels valt ongeveer twaalf procent van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij in deze leeftijdsgroep. Ook het aantal medewerkers van 60 jaar en ouder is in dezelfde periode bijna verviervoudigd. Daarmee is het leeftijdsprofiel van de cabin crew de afgelopen jaren duidelijk veranderd. EasyJet begon in 2022 al met een campagne om mensen van boven de 50 te laten zien dat een baan als cabin crew niet alleen voor jongeren is weggelegd.

In 2024 volgde het zogenoemde Returnships-programma, waarbij vijftigplussers via onder meer online bijeenkomsten en kennismakingsdagen konden ontdekken of een overstap naar de luchtvaart iets voor hen was. Volgens easyJet bestaan er onder oudere werkzoekenden nog altijd hardnekkige ideeën over het beroep. Zo dacht 28 procent van de deelnemers aan onderzoek van de maatschappij dat cabin crew vooral een baan voor jongere mensen was.

EasyJet zoekt nog meer vijftigplussers

De luchtvaartmaatschappij wil de komende jaren verder gaan. Vanaf september kunnen kandidaten zich aanmelden voor enkele honderden cabin crew-functies die in 2027 bij Britse bases van easyJet moeten worden ingevuld. Daarbij moedigt de airline mensen van 50 jaar en ouder nadrukkelijk aan om te solliciteren. Ervaring in de luchtvaart is daarvoor niet noodzakelijk: nieuwe medewerkers krijgen de benodigde opleiding van easyJet. De maatschappij wijst erop dat oudere werknemers niet alleen hun bestaande vaardigheden meenemen, maar ook veel levenservaring hebben.

Mag dat juridisch wel?

Leeftijdsdiscriminatie bij werk en sollicitaties is verboden. Dat betekent echter niet dat een werkgever helemaal geen maatregelen mag nemen om een bepaalde leeftijdsgroep te bereiken. De Britse Equality Act 2010 kent namelijk het principe van positive action. Daarmee mogen werkgevers onder bepaalde voorwaarden juist maatregelen nemen om groepen die ondervertegenwoordigd zijn of een nadeel ondervinden te ondersteunen. Dat kan ook bij werving en selectie. De Britse overheid stelt bijvoorbeeld dat een werkgever in bepaalde situaties een kandidaat met een beschermde eigenschap mag verkiezen boven een andere kandidaat wanneer zij allebei geschikt zijn voor de functie en de werkgever kan aantonen dat de betreffende groep ondervertegenwoordigd is of een nadeel ondervindt.

Juridisch wordt gesproken over positieve actie. Het doel daarvan is niet om andere kandidaten op basis van hun leeftijd simpelweg uit te sluiten, maar om een achtergestelde of ondervertegenwoordigde groep extra kansen te bieden. Een campagne die vijftigplussers aanspoort om te solliciteren, hoeft dus niet automatisch in strijd te zijn met de Equality Act. Het wordt juridisch een stuk problematischer wanneer een werkgever geschikte kandidaten uitsluitend vanwege hun leeftijd afwijst of een jongere kandidaat structureel uitsluit omdat die niet tot de gewenste leeftijdsgroep behoort. Leeftijdsdiscriminatie geldt immers voor werknemers en sollicitanten van alle leeftijden.

Campagne heeft effect

In het geval van easyJet lijkt de maatschappij vooral te proberen een bestaande drempel weg te nemen. De airline heeft gemerkt dat veel vijftigplussers zichzelf vooraf al uitsluiten van een carrière als cabin crew, omdat zij denken dat het beroep uitsluitend geschikt is voor jongere mensen. Dat beeld probeert easyJet actief te veranderen. De resultaten van de eerdere campagnes lijken bovendien effect te hebben gehad: het aantal cabin crew van 50 jaar en ouder is sinds 2022 meer dan verdubbeld, terwijl het aantal zestigplussers bijna vier keer zo groot is geworden.