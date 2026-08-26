Mijlpaal in Twente: KLM pakt laatste Embraer uit

Ruim twee jaar lang hebben vier Embraer E195-E2’s van KLM de luchthaven van Twente bevolkt. Sinds dit voorjaar vertrekken de machines één voor één, waarbij KLM recentelijk een mijlpaal behaalde: de laatste Embraer wordt uitgepakt.

Stalling in ‘de Nederlandse woestijn’

KLM zette de machines destijds neer voor langdurige stalling in ‘de Nederlandse woestijn’: Twente. De Geared Turbofan-motoren van de E2’s van KLM moesten door een verkeerd poedermateriaal gecontroleerd worden op haarscheurtjes. Maar aangezien dit gold voor een enorm aantal vliegtuigen overal ter wereld, kwamen vele machines aan de grond te staan.

KLM stuurde haar vliegtuigen destijds naar Twente om reserveonderdelen te besparen. Met de motoren van deze machines konden de andere E2’s in de lucht worden gehouden. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij ging naar eigen zeggen in eerste instantie uit van elf vliegtuigen op Twente, maar uiteindelijk werden het er maar vier.

C-check na 4.000 uren

Op Twente Airport stonden de vier machines twee jaar lang opgesteld, verpakt in een soort ‘cocon’. Sinds dit voorjaar werkt KLM aan het uitpakken van de toestellen. Twee exemplaren, de PH-NXA en -NXB, vliegen alweer. De derde, de PH-NXD, bevindt zich momenteel in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Daar krijgt het vliegtuig een grondige controle.

Het gaat hier om een zogenaamde C-check. ’Normaal gesproken worden deze basic checks uitgevoerd bij 10.000 vlieguren of 7.500 cycles’, zei Gertjan Lichtenveldt, vlootmanager bij KLM Cityhopper, eerder tegenover Up in the Sky. ‘Deze vier E2’s hebben iets meer dan 4.000 vlieguren. Veel te vroeg voor een C-check dus, maar wij willen zeker weten dat ze helemaal in goede staat zijn zodra ze terugkeren in de vloot.’

Bladzijde wordt omgeslagen

Het uitpakken van de laatste Embraer op Twente gaat met rap tempo. De ‘cocon’ is inmiddels volledig verwijderd, en enkel de motoren hebben nog een beschermende hoes om de inlaat. Na de grondige controle in Bratislava, verwacht KLM Cityhopper het vliegtuig nog dit jaar weer in dienst te hebben. Het is nog onduidelijk wanneer dat precies zal zijn.

Het vertrek van de laatste Embraer is een grote mijlpaal voor KLM, maar betekent tegelijkertijd dat de stilte weer terugkeert op Twente Airport. Desondanks is KLM nog niet helemaal verdwenen, aangezien de airline de komende jaren tientallen Boeing 737’s naar AELS op Twente stuurt voor ontmanteling en recycling.