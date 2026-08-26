Nieuwe airline op Schiphol breidt vloot uit met A320

FlyOne Armenia heeft voor de drukke zomerperiode een extra Airbus A320 ingezet. De Armeense luchtvaartmaatschappij huurt het toestel tijdelijk van ACMI-maatschappij Avion Express en gebruikt het vanuit thuisbasis Jerevan op verschillende Europese en Noord-Afrikaanse routes. FlyOne vliegt sinds dit voorjaar tussen Jerevan en Amsterdam.

Extra A320 voor FlyOne Armenia

Het gaat om het 13,5 jaar oude toestel met registratie LY-NVE, dat plaats biedt aan 180 passagiers in een volledig economy class-configuratie. De A320 werd op 11 juli vanuit Larnaca naar Jerevan overgevlogen en is sindsdien vanuit de Armeense hoofdstad ingezet, meldt ch aviation. FlyOne Armenia gebruikt het toestel onder meer voor vluchten naar populaire vakantiebestemmingen in Zuid-Europa en Egypte. Zo stond de A320 de afgelopen weken onder meer op routes naar Milaan Bergamo, Rome, Nice, Thessaloniki, Hurghada en Sharm-el-Sheikh.

Ook bestemmingen als Tbilisi, Batumi en Brussel worden met het toestel aangevlogen. De uitbreiding is onderdeel van een tijdelijke wetleaseconstructie voor de piek van het zomerseizoen. Bij een wetlease levert de verhuurder niet alleen het vliegtuig, maar doorgaans ook de bemanning en operationele ondersteuning.

Schiphol

FlyOne Armenia startte op 1 april van dit jaar met een rechtstreekse verbinding tussen Jerevan en Amsterdam. De route wordt twee keer per week uitgevoerd, op woensdag en zaterdag. Daarmee keerde een directe luchtverbinding tussen Nederland en Armenië terug naar Schiphol, nadat die eerder al bestond maar enkele jaren ontbrak. De maatschappij was overigens al vóór de officiële start van de lijndienst op Schiphol te zien. In februari vloog FlyOne een chartervlucht met de Armeense voetbalclub FC Noah naar Amsterdam voor de Conference League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Ook voor die vlucht werd een Airbus A320 ingezet.

Toestel heeft lange historie

De A320 met registratie LY-NVE is geen nieuw toestel. De Airbus werd in 2013 afgeleverd aan de Singaporese maatschappij Tigerair. Later kwam het toestel bij Scoot terecht, eveneens uit Singapore. Avion Express nam de A320 vervolgens op in de vloot en zet het toestel nu tijdelijk in voor FlyOne Armenia. Met een capaciteit van 180 stoelen past de Airbus goed bij de extra vraag tijdens de zomermaanden. FlyOne Armenia beschikt naast de geleasete A320 over vier eigen A320-200’s, een eigen A321-200 en een ACJ319. Daarnaast huurt de maatschappij al drie andere A320’s en een A321 van zustermaatschappij FlyOne uit Moldavië. De vlootuitbreiding met de A320 van Avion Express is daarmee een aanvulling op een al relatief omvangrijke capaciteit die de Armeense maatschappij tijdens het zomerseizoen tot haar beschikking heeft.