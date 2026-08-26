Schiphol sluit overlastgevende Buitenveldertbaan tijdelijk

Begin september sluit de Buitenveldertbaan op Schiphol voor regulier onderhoud. In die periode kunnen er geen vliegtuigen landen of opstijgen, twee dagen uitgezonderd.

Tussen maandag 31 augustus en dinsdag 8 september sluit Schiphol de Buitenveldertbaan. Deze baan (09/27) ligt van west naar oost en veroorzaakt relatief de meeste geluidshinder voor inwoners van Amsterdam en Amstelveen. Het gaat om regulier onderhoud, waarbij het asfalt en de markeringen worden geïnspecteerd. Verder wordt het gras gemaaid en de bekabeling gecontroleerd.

Opvang verloren capaciteit

Gedurende de weekdagen werkt men aan de Buitenveldertbaan op Schiphol. Daarbij kunnen geen vliegtuigen landen of opstijgen, met uitzondering van het weekend. Op 5 en 6 september liggen de werkzaamheden kortstondig stil, en kan de luchtverkeersleiding de baan weer toewijzen aan arriverend en vertrekkend vliegverkeer.

Door de kortstondige sluiting van de Buitenveldertbaan maakt de luchtverkeersleiding gebruik van andere banen om de verloren capaciteit op te vangen. In een persbericht meldt Schiphol dat de Kaagbaan ook in noordoostelijke richting kan worden ingezet, iets wat vrij zeldzaam is. Ook de korte Oostbaan kan als alternatief dienen voor landend verkeer tijdens het onderhoud.

Ruimere interpretatie

Schiphol meldt dat er sprake zal zijn van extra overlast ten tijde van het onderhoud. De luchthaven benadrukt dat ze het reguliere onderhoud zorgvuldig plant en het onderhoud zo efficiënt mogelijk uitvoert. Toch zal lang niet iedereen rouwig zijn om de tijdelijke sluiting van de Buitenveldertbaan, met name in de regio van Amsterdam Zuid/Zuidoost en Amstelveen.

Ten opzichte van alle andere banen op Schiphol wonen de meeste mensen onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan. Hoewel het huidige beleid is deze start- en landingsbaan zo veel mogelijk te ontzien, bleek uit een rapport dat de baan voorheen te makkelijk werd ingezet door een ruimere interpretatie van de regels omtrent geluidsoverlast. Inmiddels zijn daar strengere afspraken over gemaakt.