Streep door nieuwe route: luchthaven Luik blijft zonder passagiers

Het was een mooie opsteker voor de luchthaven van Luik, die begin dit jaar de laatste passagiersvluchten zag vertrekken: airBaltic zou starten met een nieuwe route. Die wordt echter nu alweer geschrapt.

Vanaf eind oktober zou de Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic nieuwe routes starten vanaf de luchthaven van Luik, net over de grens. Op 27 oktober zou de airline beginnen met vluchten naar Zuid-Tenerife, en twee dagen later naar Gran Canaria. Het was goed nieuws voor het vliegveld, dat op 5 januari jongstleden zijn laatste passagiersvluchten kon uitzwaaien..

Zwaar weer

Dat deze routes nu alweer geschrapt worden, nog voordat ze formeel van start zijn gegaan, heeft te maken met de moeilijke periode waarin airBaltic zich bevindt. De hybride budgetmaatschappij ondervindt grote overlast van het gesloten Russische luchtruim, de problemen met de Pratt & Whitney GTF-motoren onder de vleugels van haar Airbus A220’s en de sterk gestegen olieprijzen sinds het begin van de Iran-oorlog in februari dit jaar.

Om die reden moet de airline stevig op de kosten besparen. Een aanzienlijk deel van het personeel zou verdwijnen en airBaltic verkleint ook de vloot fors: van 54 naar 36 vliegtuigen. Daarnaast sluit de Letse luchtvaartmaatschappij haar basis op Tenerife.

Ook Groningen Airport Eelde

Niet alleen de luchthaven van Luik ondervindt de gevolgen van de sluiting van deze basis op Tenerife. Ook Groningen Airport Eelde zou later dit jaar de groene Airbus A220’s ontvangen voor reizen naar de tropische eilanden voor de Afrikaanse kust. Ook voor Groningen is dat pijnlijk, omdat de verbinding nog maar enkele maanden geleden als nieuwe bestemming werd gepresenteerd.

Het schrappen van Tenerife komt op een slecht moment voor Eelde, de meest noordelijke internationale luchthaven van Nederland. In 2025 viel het aantal passagiers flink tegen ten opzichte van de verwachtingen. Waar de luchthaven rekende op zo’n 185.000 reizigers, kwamen er volgens het jaarverslag slechts 108.000 opdagen. Ook financieel was het resultaat teleurstellend.