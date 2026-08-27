A330 MRTT uit Nederland vliegt rond in de buurt van Russische enclave

Al drie dagen op rij vliegt een Airbus A330 MRTT vanuit Nederland lange afstanden boven de Noord- en Oostzee. Het vliegtuig vliegt voor de NAVO en voert tankmissies uit.

Vroeg in de ochtend vertrok een Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) vanaf vliegbasis Eindhoven voor een lange vlucht boven het noordoosten van het Europese continent. Boven de Oostzee, niet ver van de Zweedse kust en aan de overzijde de Russische enclave Kaliningrad, vloog de Airbus een tankertrack alvorens het toestel na nog meer rondes boven de Noordzee terugkeerde naar Eindhoven.

Afschrikking

Het vliegtuig is van de NAVO, die in totaal over negen exemplaren beschikt. Vijf daarvan staan opgesteld op Eindhoven. Het toestel wordt door de NAVO ingezet om straaljagers in de lucht van brandstof te voorzien. De militaire verdragsorganisatie voert regelmatig surveillancevluchten uit om de Oostzee te beschermen tegen mogelijke Russische dreigingen. Volgens Amerikaanse bronnen was dat nu ook weer het geval, waarbij nadrukkelijk wordt gesproken van ‘afschrikking’.

Het is dan ook niet ongebruikelijk om de MRTT-vliegtuigen boven de Oostzee te zien rondvliegen om deze surveillancevliegtuigen van brandstof te voorzien. Wel is het opvallend dat de NAVO de transponder van de A330 aanlaat, hoewel het vliegtuig zich voor de Zweedse kust niet in een gevoelige regio begeeft. De A330 MRTT’s zijn dan ook niet de enige vliegtuigen die boven de Oostzee worden gespot. De afgelopen dagen zijn er ook al andere NAVO-vliegtuigen gespot, waaronder E-3A Sentry AWACS-toestellen en P-8A Poseidons.

Meevliegen

Eerder dit jaar vloog Up in the Sky mee aan boord van een van deze A330 MRTT-toestellen tijdens een reguliere oefenvlucht. Eenmaal aan boord viel meteen op hoe ‘normaal’ het toestel aanvoelt. De cabine-indeling is grotendeels vergelijkbaar met die van een passagiersvliegtuig.

Eenmaal boven de Noordzee, ter hoogte van Duitsland, begon het operationele deel van de vlucht. Het toestel daalde af naar 18.000 voet en begaf zich in een zogeheten tankertrack. Dit is een vooraf bepaald vliegpatroon, vaak een soort langgerekte cirkel of ‘orbit’, waarin de tanker blijft vliegen zodat straaljagers eenvoudig kunnen aansluiten voor de brandstofoverdracht.