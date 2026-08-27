A330 van KLM terug naar Schiphol vanwege navigatieproblemen

Een Airbus A330 van KLM is boven Frankrijk teruggekeerd naar Schiphol. Uit gesprekken met de luchtverkeersleiding blijkt dat er sprake was van een storing in de navigatie van het toestel.

Problemen met navigatie

Het incident vond plaats op 21 augustus tijdens vlucht KL587 van Amsterdam naar Lagos. De Airbus A330, registratie PH-AOC, was op 37.000 voet toen de bemanning besloot terug te keren naar Schiphol. Volgens The Aviation Herald blijkt dat de bemanning alleen nog ‘headings’ kon vliegen en dat de automatische piloot de koers niet vanzelf bleef volgen. Andere piloten melden aan Up in the Sky dat dit erop kan wijzen dat de koppeling tussen het flight management system (FMS) en het autoflight-systeem niet beschikbaar was.

Normaal gesproken kan de bemanning een in de FMS geprogrammeerde route door de autopilot laten volgen, waarna het vliegtuig de route automatisch volgt. Als die functionaliteit wegvalt, moet de vlieger de koers zelf instellen en voortdurend aanpassen.

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A330 van KLM terug naar Schiphol

Tijdens de nadering van Amsterdam vroeg de luchtverkeersleiding aan de bemanning expliciet of het toestel inderdaad alleen nog headings kon vliegen. De piloten bevestigden dat dit het geval was. De verkeersleiding kon daarop rekening houden met de beperkte navigatiemogelijkheden en het vliegtuig met instructies naar de luchthaven begeleiden. De A330 maakte uiteindelijk ongeveer een uur na vertrek een landing op baan 06 op Schiphol. Daarmee kwam de vlucht naar Lagos tijdelijk ten einde.

Tweede poging naar Lagos

De PH-AOC bleef vervolgens iets minder dan anderhalf uur aan de grond op Schiphol. Daarna vertrok het toestel opnieuw naar Lagos. De vlucht kwam uiteindelijk ongeveer twee uur later dan oorspronkelijk gepland aan op de plaats van bestemming. Wat precies de technische storing veroorzaakte en welke maatregelen KLM heeft genomen voordat het toestel opnieuw vertrok, is vooralsnog niet bekend.