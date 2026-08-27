Luchthaven net over de grens verwelkomt nieuwe airline

Vanaf het voorjaar van 2027 verwelkomt de luchthaven van Weeze een nieuwe airline. Het Turkse SunExpress lanceert vanaf haar hub in Antalya vluchten naar het vliegveld vlak over de Nederlandse grens.

De vluchten starten in de meivakantie van 2027. Vanaf dat moment vliegt SunExpress dagelijks op en neer naar de Duitse luchthaven. De specifieke startdatum is 23 april 2027 en vluchten zijn vanaf deze week te boeken via de website van de Turkse luchtvaartmaatschappij. Het is de tweede directe verbinding tussen Weeze en Antalya, ook Freebird Airlines voert de route uit.

Grote vreugde

‘We zijn blij dat Airport Weeze vanaf het zomerseizoen van 2027 weer deel uitmaakt van ons routenetwerk,’ aldus Marc Fisher, hoofd Planning & Scheduling bij SunExpress Airlines. ‘Dankzij zijn ligging is de luchthaven voor vakantiegangers uit Duitsland en Nederland een ideaal vertrekpunt voor hun reis’, vervolgt de topman.

Ook in Weeze is men verheugd met de nieuwe route. ‘We zijn blij dat SunExpress vanaf de meivakantie van 2027 Airport Weeze in zijn routeportfolio opneemt en zeven keer per week zal vliegen. De nieuwe verbinding naar Turkije vormt een mooie aanvulling op ons toeristisch aanbod. Voor reizigers uit Nordrhein-Westfalen en Nederland biedt SunExpress hiermee uitstekende vluchten naar Antalya aan,’ aldus Tom Kurzweg, Director Communications van Airport Weeze.

Groeiende luchthaven

De luchthaven van Weeze groeit in rap tempo. Op den duur moet het vliegveld tot wel veertig procent meer reizigers ontvangen. Op een terrein van bijna vijfduizend vierkante meter bouwt het vliegveld daarom aan een nieuwe aankomstterminal. De passagiershal krijgt een oppervlakte van ongeveer 3900 vierkante meter. Daarbij komen onder meer aparte ruimtes voor Schengen- en niet-Schengenpassagiers.

Weeze is onder Nederlanders een erg populaire luchthaven. Bijna veertig procent van alle bezoekers op de regionale grensluchthaven heeft een Nederlands paspoort. Zeker voor families in het oosten van het land kan het veel geld en tijd schelen om via het Duitse vliegveld te reizen. Met name de luchthavenbelasting en vliegtaks zijn er relatief laag.