Na KLM krijgt ook easyJet dwangsom voor overtreding op Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt easyJet een last onder dwangsom op vanwege een overtreding op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij maakte volgens de instantie ongeoorloofd gebruik van een ‘vervuilende hulpmotor’, de APU. Eerder kregen ook KLM en Delta Air Lines hiervoor een dwangsom opgelegd.

EasyJet opnieuw in de fout op Schiphol

De ILT-Luchtvaartautoriteit heeft besloten harder op te treden tegen easyJet nadat de Britse maatschappij opnieuw de regels voor het gebruik van hulpmotoren op Schiphol heeft overtreden. Het gaat om de auxiliary power unit (APU), een hulpmotor die vliegtuigen van elektriciteit en airconditioning voorziet wanneer ze aan de grond staan. EasyJet was in december 2025 al gewaarschuwd voor ongeoorloofd gebruik, maar de toezichthouder constateerde vervolgens opnieuw een overtreding. Daarom is nu een last onder dwangsom (LOD) opgelegd.

Dat betekent dat easyJet bij iedere volgende overtreding een dwangsom van €2.500 opgelegd krijgt, totdat het maximale bedrag van €50.000 is bereikt. De maatregel moet voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij opnieuw de regels overtreedt, laat de ILT weten.

Hulpmotor zorgt voor uitstoot

Een vliegtuig dat op Schiphol stilstaat, heeft ook aan de grond elektriciteit en airconditioning nodig. Daarvoor kan de APU worden gebruikt, maar die draait op kerosine en veroorzaakt daardoor onder meer uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxiden en fijnstof. Daarnaast zorgt het gebruik van de hulpmotor voor geluid. Om de luchtkwaliteit op en rond Schiphol te verbeteren, wil de ILT-Luchtvaartautoriteit het gebruik ervan daarom zoveel mogelijk beperken. Dat is vooral van belang voor medewerkers die dagelijks op de luchthaven werken en voor omwonenden.

KLM en Delta Air Lines

De zaak tegen easyJet staat niet op zichzelf. Volgens de ILT-Luchtvaartautoriteit neemt het aantal gevallen waarin de hulpmotor zonder geldige reden wordt gebruikt toe. In heel 2025 werden tien overtredingen vastgesteld, terwijl in de eerste zes maanden van 2026 al negen gevallen zijn geregistreerd. Vier luchtvaartmaatschappijen kregen in die periode een waarschuwing. De regels worden daarmee nadrukkelijker gehandhaafd. In 2023 kregen ook Delta Air Lines en KLM een last onder dwangsom opgelegd vanwege ongeoorloofd gebruik van de vervuilende hulpmotor. Sinds 1 januari 2026 heeft de ILT-Luchtvaartautoriteit bij Delta Air Lines één keer en bij KLM vier keer een dwangsom van €2.500 ingevorderd.

Gebrek aan alternatieven

Op veel opstelplaatsen zijn elektrische GPU’s of vaste stroomaansluitingen, ook wel walstroom genoemd, beschikbaar. Die leveren wel stroom aan het vliegtuig, maar koelen de cabine niet. Daarvoor is normaal gesproken bleed air uit de motoren of de APU nodig. Schiphol beschikt ook over losse airconditioningunits die vanaf de grond gekoelde lucht kunnen leveren. Volgens piloten zijn die echter niet overal beschikbaar. Vooral op warme dagen kan de cabine daardoor snel opwarmen. Passagiers en bemanning kunnen daar veel last van krijgen. Piloten melden daarom dat zij soms weinig andere keuze hebben dan de APU toch aan te zetten.

Geluidsoverlast

DHL, El Al en Turkish Airlines kregen onlangs ook een dwangsom opgelegd van de ILT. Dit keer ging het om een overtreding van de geldende geluidsnormen. Bij een nieuwe overtreding kan per keer een dwangsom van €17.000 worden opgelegd, met een maximum van €170.000. De maatregelen maken deel uit van het bredere beleid op Schiphol om geluidsoverlast terug te dringen.