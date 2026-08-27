Splinternieuwe traumahelikopters geleverd in Nederland

De Nederlandse vloot aan traumahelikopters is weer vernieuwd. De hagelnieuwe PH-HLP is in dienst gekomen als Lifeliner 4 en heeft daarmee de laatste oudere helikopter binnen de vloot vervangen. De Airbus H135 nam op Groningen Airport Eelde het stokje over van de PH-HVB, die sinds 2009 in Nederland vloog. Ook PH-HIP is een nieuwe aanwinst voor de vloot.

Nieuwe H135 naar Groningen

De PH-HLP vertrok dinsdagmorgen vanaf Lelystad Airport voor de vlucht naar Groningen Airport Eelde. De nieuwe Airbus H135 werd vervolgens direct operationeel ingezet als Lifeliner 4. Daarmee beschikt de Nederlandse traumahelikoptervloot nu volledig over H135’s. MMT Nederland maakte het nieuws zelf bekend en omschreef de PH-HLP als de ‘spiksplinternieuwe’ vervanger van de vertrouwde PH-HVB. De komst van het toestel volgt bovendien kort op de ingebruikname van een andere nieuwe H135: een dag eerder werd de PH-HIP al operationeel als Lifeliner 2.

Geen vaste standplaats

De komst van de nieuwe helikopters betekent niet dat ieder toestel een vaste basis krijgt. De PH-HLP en de andere H135’s rouleren, net als de overige traumahelikopters, tussen de verschillende locaties in Nederland. Daardoor kan het toestel op meerdere plekken in het land worden ingezet en blijft de vloot flexibel inzetbaar. De nieuwe helikopters nemen dus niet permanent één specifieke rol of standplaats over, maar worden onderdeel van de bestaande operationele rotatie. De PH-HLP werd na aankomst in Groningen direct als Lifeliner 4 ingezet, maar kan in de toekomst ook op andere locaties in Nederland opduiken.

Einde voor PH-HVB en PH-MAA

Met de ingebruikname van de PH-HLP komt tegelijkertijd een einde aan de Nederlandse loopbaan van de PH-HVB. De helikopter werd in 2009 gebouwd en was jarenlang onderdeel van de traumahelikoptervloot. Ook de eerder vervangen PH-MAA, die in 2006 werd gebouwd, verlaat de Nederlandse vloot. Volgens traumaheli-mmt.nl krijgen beide toestellen een nieuwe eigenaar en komt daarmee definitief een einde aan hun periode als Nederlandse traumahelikopter. De vervanging markeert daarmee niet alleen de komst van een nieuw toestel, maar ook het vertrek van de laatste oudere helikopters uit de vloot.

Hagelnieuw toestel uit 2026

De PH-HLP is een Airbus Helicopters H135 P3 uit bouwjaar 2026 en wordt geëxploiteerd door ANWB Medical Air Assistance vanuit Lelystad. Het toestel werd eerder dit jaar bij de Airbus-fabriek in het Duitse Donauwörth waargenomen met de testregistratie D-HECB. Op 3 juli landde de helikopter voor het eerst op Nederlandse bodem in Lelystad. De registratie PH-HLP verwijst volgens eerdere informatie naar ‘HULP’ of ‘HELP’.