Van cabin crew naar piloot: ‘Dit beroep is nóg mooier dan ik hoopte’

In tegenstelling tot veel medevliegers was piloot worden voor mij géén meisjesdroom. Ik kende niemand die in de luchtvaart werkte en piloot worden behoorde simpelweg niet tot de mogelijkheden in mijn belevingswereld. Toch was ik altijd al gefascineerd door de luchtvaart (als kind wilde ik astronaut worden), maar de gedachte om ooit zelf piloot te worden was nooit bij me opgekomen.

Piloot worden: iets voor mij?

Tijdens het afronden van mijn studie Journalistiek vroeg mijn moeder of piloot worden niet iets voor mij zou zijn. In eerste instantie leek dat totaal onbereikbaar; ik had niet eens het juiste vakkenpakket op de middelbare school gevolgd. Toch was mijn nieuwsgierigheid gewekt en begon ik me te verdiepen in het beroep. Ik kwam erachter dat het paste bij mijn persoonlijkheid, manier van werken en leefstijl. Vanaf dat moment besloot ik dat piloot worden mijn ultieme doel was.

Na het behalen van deelcertificaten in Natuurkunde en Wiskunde B, meerdere afwijzingen van vliegscholen, een start van mijn carrière in de luchtvaart als Cabin Attendant en het uitbreken van de coronapandemie, kon ik eindelijk beginnen aan het waarmaken van mijn droom. Malou de Jong

Verhuizen naar Zwitserland

Ik verhuisde naar Zwitserland om via EPST te starten met de vliegopleiding bij Aero Locarno (tegenwoordig AELO Swiss Academy). Op de periode in Zwitserland kijk ik terug als een van de mooiste ervaringen van mijn leven. Het vliegen door de Alpen was fantastisch, ik woonde in een prachtige omgeving en heb vrienden voor het leven gemaakt.

Inmiddels ben ik ruim anderhalf jaar werkzaam als First Officer op de Boeing 737 MAX 9 bij Corendon Dutch Airlines. Het beroep van piloot is alles wat ik ervan had gehoopt, misschien zelfs nog wel mooier. De weg ernaartoe vergde veel discipline, motivatie en doorzettingsvermogen, maar ik kan nu met overtuiging zeggen dat ik mijn droombaan heb.