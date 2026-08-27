Vlucht naar Rusland eindigt dramatisch: passagier (41) overleden

Een vlucht naar het Russische Jekaterinenburg is dramatisch geëindigd nadat een 41-jarige passagier tijdens de vlucht ernstig onwel werd. De bemanning van de Airbus A320 van Aeroflot besloot daarop uit te wijken naar Atırau in Kazachstan. Ondanks medische hulp aan boord en na de landing konden hulpverleners de man niet meer redden.

Passagier wordt onwel

De passagier was samen met zijn vrouw op de terugweg naar Jekaterinenburg na een vakantie in Turkije. Tijdens de vlucht kreeg de 41-jarige man volgens KazTAG last van een sterk dalende bloeddruk en misselijkheid. De bemanning verleende daarop eerste hulp aan boord, maar zijn toestand verslechterde snel. Nadat de man het bewustzijn verloor, begonnen bemanningsleden met reanimatie. De piloten besloten vervolgens uit te wijken naar Atırau, waar het vliegtuig zo snel mogelijk kon landen en medische hulp beschikbaar was.

Airbus A320 wijkt uit naar Kazachstan

Het ging om vlucht SU793 van Aeroflot, die op 25 augustus vanuit Antalya naar Jekaterinenburg was vertrokken. De vlucht werd uitgevoerd met een Airbus A320, registratie RA-73766. Na de landing namen medische hulpverleners de behandeling over en werd geprobeerd de passagier te redden. Dat mocht echter niet meer baten: de man overleed als gevolg van zijn medische toestand.

Onderzoek

De Kazachse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het overlijden. Volgens de eerste berichten wordt uitgegaan van acuut hartfalen als vermoedelijke doodsoorzaak, al moet het onderzoek meer duidelijkheid geven over de exacte omstandigheden.